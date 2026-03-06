На вкус — как любимое мороженое: невероятный торт "Пломбир" без выпечки (видео)

Готовится просто — получается очень вкусным

Торты бывают разные — от классических бисквитных до сложных многослойных десертов типа торта "Карпаты", который известен своим контрастом темного теста и светлого крема и считается популярной домашней выпечкой в Украине. Но сегодня предлагается более простой вариант — торт "Пломбир" без выпекания, который покоряет нежным сливочным вкусом, похожим на одноименное мороженое. Для идеальной текстуры важно использовать качественное масло жирностью не менее 82% и густую сметану 20% без лишней кислинки. Ключевая ошибка – переварить крем или недостаточно обжарить крошку, ведь именно румяная основа и правильно загущенный крем создают тот же эффект "тает во рту". Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zhuravlina_cooking".

Как приготовить торт "Пломбир"

Ингредиенты:

мука – 250 г;

сахар – 60 г;

сливочное масло – 120 г;

соль – щепотка.;

сметана 20% – 500 г;

яйцо – 2 шт.;

крахмал кукурузный – 1 ст. л.;

ванильный сахар – 20 г.;

сливочное масло – 50-60 г;

сахар – 120 гр.;

Способ приготовления:

Смешать мягкое сливочное масло, сахар, муку и соль до образования мелкой крошки. Обжарить крошку на сухой сковороде, постоянно помешивая, до золотистого цвета. Смешать яйца, сметану, крахмал и сахар и варить на среднем огне до загущения, постоянно помешивая. После появления первых пузырьков проварить еще 30 секунд и снять с плиты. Добавить ванильный сахар и сливочное масло, перемешать до однородности. Выстелить форму пергаментом, выложить слой крошки, сверху – горячий крем, повторить слои. Посыпать верх отложенной крошкой, накрыть пленкой и охлаждать 6-8 часов.

Как и с чем подавать

Торт подавать хорошо охлажденным, нарезая острым ножом, смоченным в горячей воде. Он отлично сочетается с черным чаем, кофе или стаканом холодного молока. По желанию можно украсить свежими ягодами, тертыми белыми шоколадами или мятными листьями. Для более насыщенного вкуса можно добавить в крем цедра лимона или тонкий слой карамельного соуса между слоями.

Торт "Пломбир" — это простой домашний десерт, не требующий духовки, но дающий насыщенный сливочный вкус и нежную текстуру, знакомую с детства.