На вкус — как любимое мороженое: невероятный торт "Пломбир" без выпечки (видео)
Готовится просто — получается очень вкусным
Торты бывают разные — от классических бисквитных до сложных многослойных десертов типа торта "Карпаты", который известен своим контрастом темного теста и светлого крема и считается популярной домашней выпечкой в Украине. Но сегодня предлагается более простой вариант — торт "Пломбир" без выпекания, который покоряет нежным сливочным вкусом, похожим на одноименное мороженое. Для идеальной текстуры важно использовать качественное масло жирностью не менее 82% и густую сметану 20% без лишней кислинки. Ключевая ошибка – переварить крем или недостаточно обжарить крошку, ведь именно румяная основа и правильно загущенный крем создают тот же эффект "тает во рту". Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zhuravlina_cooking".
Как приготовить торт "Пломбир"
Ингредиенты:
- мука – 250 г;
- сахар – 60 г;
- сливочное масло – 120 г;
- соль – щепотка.;
- сметана 20% – 500 г;
- яйцо – 2 шт.;
- крахмал кукурузный – 1 ст. л.;
- ванильный сахар – 20 г.;
- сливочное масло – 50-60 г;
- сахар – 120 гр.;
Способ приготовления:
- Смешать мягкое сливочное масло, сахар, муку и соль до образования мелкой крошки.
- Обжарить крошку на сухой сковороде, постоянно помешивая, до золотистого цвета.
- Смешать яйца, сметану, крахмал и сахар и варить на среднем огне до загущения, постоянно помешивая.
- После появления первых пузырьков проварить еще 30 секунд и снять с плиты.
- Добавить ванильный сахар и сливочное масло, перемешать до однородности.
- Выстелить форму пергаментом, выложить слой крошки, сверху – горячий крем, повторить слои.
- Посыпать верх отложенной крошкой, накрыть пленкой и охлаждать 6-8 часов.
Как и с чем подавать
Торт подавать хорошо охлажденным, нарезая острым ножом, смоченным в горячей воде. Он отлично сочетается с черным чаем, кофе или стаканом холодного молока. По желанию можно украсить свежими ягодами, тертыми белыми шоколадами или мятными листьями. Для более насыщенного вкуса можно добавить в крем цедра лимона или тонкий слой карамельного соуса между слоями.
Торт "Пломбир" — это простой домашний десерт, не требующий духовки, но дающий насыщенный сливочный вкус и нежную текстуру, знакомую с детства.