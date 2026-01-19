Три інгредієнти — і магія в тарілці: десерт у стилі "Пташиного молока" (відео)
Ніжні цукерки з трьох інгредієнтів
Желе — це легкий холодний десерт, який зазвичай готують шляхом розчинення желатинової суміші у воді та охолодження до застигання, інколи поєднуючи його з фруктами або подаючи шарами у склянці з сиром. Але сьогодні ми пропонуємо зробити надзвичайно ніжний десерт, який за текстурою та смаком нагадує "Пташине молоко". Секрет успіху — добре збите желе й однорідний кисломолочний сир без грудочок, адже саме від цього залежить повітряність маси. Важливо не перегрівати воду та не скорочувати час збивання: типова помилка — недостатньо аерувати суміш, через що десерт виходить щільним, а не хмаринкою. Рецептом з нами поділилися на TikTok-сторінці "light__fruits".
Як приготувати ніжні цукерки
Інгредієнти:
- желе сухе – 2 пачки;
- кисломолочний сир – 250 г;
- окріп – 270 мл;
Спосіб приготування:
- Розчинити желе в кип’ятку, ретельно перемішати до повного розчинення кристалів.
- Збити желе міксером приблизно 3 хвилини, доки маса посвітлішає та збільшиться в об’ємі.
- Додати кисломолочний сир і збивати ще близько 5 хвилин до гладкої, повітряної текстури.
- Вилити масу у форму або порційні склянки та поставити в холодильник до повного застигання.
Як і з чим подавати
Десерт найкраще подавати добре охолодженим, у порційних склянках або нарізаним кубиками. Для прикраси підійдуть ягоди, тертий шоколад, кокосова стружка або листочки м’яти. За бажанням частину води можна замінити молоком або додати ваніль — це зробить смак ще ніжнішим. Такий десерт ідеальний для легкого завершення обіду або як швидка солодка пауза без випікання.