Три інгредієнти — і магія в тарілці: десерт у стилі "Пташиного молока" (відео)

Ніжні цукерки з трьох інгредієнтів

Желе — це легкий холодний десерт, який зазвичай готують шляхом розчинення желатинової суміші у воді та охолодження до застигання, інколи поєднуючи його з фруктами або подаючи шарами у склянці з сиром. Але сьогодні ми пропонуємо зробити надзвичайно ніжний десерт, який за текстурою та смаком нагадує "Пташине молоко". Секрет успіху — добре збите желе й однорідний кисломолочний сир без грудочок, адже саме від цього залежить повітряність маси. Важливо не перегрівати воду та не скорочувати час збивання: типова помилка — недостатньо аерувати суміш, через що десерт виходить щільним, а не хмаринкою. Рецептом з нами поділилися на TikTok-сторінці "light__fruits".

Як приготувати ніжні цукерки

Інгредієнти:

желе сухе – 2 пачки;

кисломолочний сир – 250 г;

окріп – 270 мл;

Спосіб приготування:

Розчинити желе в кип’ятку, ретельно перемішати до повного розчинення кристалів. Збити желе міксером приблизно 3 хвилини, доки маса посвітлішає та збільшиться в об’ємі. Додати кисломолочний сир і збивати ще близько 5 хвилин до гладкої, повітряної текстури. Вилити масу у форму або порційні склянки та поставити в холодильник до повного застигання.

Як і з чим подавати

Десерт найкраще подавати добре охолодженим, у порційних склянках або нарізаним кубиками. Для прикраси підійдуть ягоди, тертий шоколад, кокосова стружка або листочки м’яти. За бажанням частину води можна замінити молоком або додати ваніль — це зробить смак ще ніжнішим. Такий десерт ідеальний для легкого завершення обіду або як швидка солодка пауза без випікання.