В таком виде свекла вам понравится: легкий салат со шпинатом и орехами (видео)

Легкий и полезный салатик

Свекла – корнеплод с насыщенным цветом и природной сладостью, который используют в салатах, супах, запеканках, а также маринуют по-корейски для острого и пикантного вкуса. Этот овощ богат витаминами и минералами, а его текстура может варьироваться от плотной до нежной в зависимости от способа приготовления. Но сегодня предлагается салат, который понравится даже тем, кто обычно не любит свеклу, ведь ее сладость гармонично сочетается со свежим шпинатом, кремовой фетой и хрустящими орехами. Для наилучшего результата следует выбирать свеклу плотную, без повреждений, шпинат – свежую, сочную, а орехи – не прогорклые; при желании свеклу можно запечь или отварить, фету заменить козьим сыром, а грецкие орехи — пеканами или миндалем. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить салат со свеклой, шпинатом и орехами

Ингредиенты:

шпинат — 2-3 горсти;

свекла отварная или запеченная — 1 шт. средний;

фета — 50 г;

грецкие орехи — 30-40 г;

оливковое масло – 2 ст. л.;

сок лимона – 1 ч. л.;

горчица в зернах – 1 ч. л.;

соль – по вкусу;

черный молотый перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Свеклу отварить или запечь до мягкости, охладить и нарезать кубиками или соломкой. Шпинат промыть, сушить и нарвать на небольшие куски. Фету нарезать кубиками или раскрошить руками. Смешать свеклу, шпинат, фету и орехи в салатнице. Приготовить заправку, смешав оливковое масло, лимонный сок, горчицу, соль и перец и полить салат. Аккуратно перемешать и подавать охлажденным.

Как и с чем подавать

Салат лучше всего подавать охлажденным, чтобы сохранить свежесть шпината и легкую сладость свеклы. Его можно выкладывать порционно на тарелки или подавать в большой салатнице. Хорошо сочетается с хрустящим хлебом, тостами или гренками, а в качестве соуса подойдет легкая масляная заправка с лимонным соком, медом или горчицей в зернах. Для более яркой презентации можно добавить немного семян тыквы или посыпать сверху свежей зеленью.

Кушанье получается легким, ярким и сбалансированным по вкусу, идеально подходит как для ежедневного перекуса, так и для праздничного стола.