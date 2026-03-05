Укр

В таком виде свекла вам понравится: легкий салат со шпинатом и орехами (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Автор
Салат со свеклой, шпинатом и орехами
Салат со свеклой, шпинатом и орехами. Фото Сгенерировано ИИ

Легкий и полезный салатик

Свекла – корнеплод с насыщенным цветом и природной сладостью, который используют в салатах, супах, запеканках, а также маринуют по-корейски для острого и пикантного вкуса. Этот овощ богат витаминами и минералами, а его текстура может варьироваться от плотной до нежной в зависимости от способа приготовления. Но сегодня предлагается салат, который понравится даже тем, кто обычно не любит свеклу, ведь ее сладость гармонично сочетается со свежим шпинатом, кремовой фетой и хрустящими орехами. Для наилучшего результата следует выбирать свеклу плотную, без повреждений, шпинат – свежую, сочную, а орехи – не прогорклые; при желании свеклу можно запечь или отварить, фету заменить козьим сыром, а грецкие орехи — пеканами или миндалем. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить салат со свеклой, шпинатом и орехами

Ингредиенты:

  • шпинат — 2-3 горсти;
  • свекла отварная или запеченная — 1 шт. средний;
  • фета — 50 г;
  • грецкие орехи — 30-40 г;
  • оливковое масло – 2 ст. л.;
  • сок лимона – 1 ч. л.;
  • горчица в зернах – 1 ч. л.;
  • соль – по вкусу;
  • черный молотый перец – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Свеклу отварить или запечь до мягкости, охладить и нарезать кубиками или соломкой.
  2. Шпинат промыть, сушить и нарвать на небольшие куски.
  3. Фету нарезать кубиками или раскрошить руками.
  4. Смешать свеклу, шпинат, фету и орехи в салатнице.
  5. Приготовить заправку, смешав оливковое масло, лимонный сок, горчицу, соль и перец и полить салат.
  6. Аккуратно перемешать и подавать охлажденным.

Как и с чем подавать

Салат лучше всего подавать охлажденным, чтобы сохранить свежесть шпината и легкую сладость свеклы. Его можно выкладывать порционно на тарелки или подавать в большой салатнице. Хорошо сочетается с хрустящим хлебом, тостами или гренками, а в качестве соуса подойдет легкая масляная заправка с лимонным соком, медом или горчицей в зернах. Для более яркой презентации можно добавить немного семян тыквы или посыпать сверху свежей зеленью.

Кушанье получается легким, ярким и сбалансированным по вкусу, идеально подходит как для ежедневного перекуса, так и для праздничного стола.

