Приготовите, пока едут гости: хрустящая творожная закуска из слоеного теста (видео)

Аппетитное блюдо

Закуски бывают разные — от классических с овощами и колбасой до сытных, например с беконом или мясными паштетами. Они могут быть как холодными, так и горячими, подаваться на фуршет или перекус. Сегодня предлагается легкая и одновременно сытная творожная закуска из слоеного теста, сочетающая творог и моцареллу, создавая нежную и тягучую начинку. Для идеального результата следует выбирать свежее слоеное пластовое тесто, мягкий творог без лишней жидкости и качественную моцареллу – тогда рулеты будут хрустящие снаружи и нежные внутри. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "pns_anastasia".

Как приготовить творожную закуску из слоеного теста

Ингредиенты:

слоеное тесто – 300 г;

творог – 250 г;

сыр моцарелла – 150 г;

яйцо – 1 шт.;

кунжут – по вкусу;

мед – по вкусу;

клюквенный соус – по вкусу;

Способ приготовления:

Разморозить слоеное тесто и, если слой толстый, раскатать в тонкий пласт. В миске объединить творог, моцареллу и белок одного яйца, тщательно перемешать. На одну половину теста выложить творожную начинку и накрыть второй частью, хорошо прижимая края. Разрезать тесто на полоски, каждую скрутить в спираль и сформовать рулет. Выложить на противень, смазать желтком с молоком и посыпать кунжутом. Выпекать в предварительно разогретой духовке при 180°C 25–30 минут до золотистого цвета.

Как и с чем подавать

Горячие рулеты подавать с медом, клюквенным соусом или другим фруктовым джемом. Можно сочетать с чаем или кофе на завтрак или полдник, а также как легкую закуску на фуршете. Для праздничного стола красиво выложить на деревянной доске или на большой тарелке, украсив свежей зеленью или ягодами.

Эта творожная закуска проста в приготовлении, быстро выпекается и всегда выглядит аппетитно. Идеальный вариант, чтобы удивить гостей или порадовать семью ароматным хрустящим рулетом.