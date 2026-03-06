Укр

Приготовите, пока едут гости: хрустящая творожная закуска из слоеного теста (видео)

Мария Швец
Читати українською
Хрумка творожная закуска из слоеного теста
Хрумка творожная закуска из слоеного теста. Фото Сгенерировано ИИ

Аппетитное блюдо

Закуски бывают разные — от классических с овощами и колбасой до сытных, например с беконом или мясными паштетами. Они могут быть как холодными, так и горячими, подаваться на фуршет или перекус. Сегодня предлагается легкая и одновременно сытная творожная закуска из слоеного теста, сочетающая творог и моцареллу, создавая нежную и тягучую начинку. Для идеального результата следует выбирать свежее слоеное пластовое тесто, мягкий творог без лишней жидкости и качественную моцареллу – тогда рулеты будут хрустящие снаружи и нежные внутри. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "pns_anastasia".

Как приготовить творожную закуску из слоеного теста

Ингредиенты:

  • слоеное тесто – 300 г;
  • творог – 250 г;
  • сыр моцарелла – 150 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • кунжут – по вкусу;
  • мед – по вкусу;
  • клюквенный соус – по вкусу;

Способ приготовления:

  1. Разморозить слоеное тесто и, если слой толстый, раскатать в тонкий пласт.
  2. В миске объединить творог, моцареллу и белок одного яйца, тщательно перемешать.
  3. На одну половину теста выложить творожную начинку и накрыть второй частью, хорошо прижимая края.
  4. Разрезать тесто на полоски, каждую скрутить в спираль и сформовать рулет.
  5. Выложить на противень, смазать желтком с молоком и посыпать кунжутом.
  6. Выпекать в предварительно разогретой духовке при 180°C 25–30 минут до золотистого цвета.

Как и с чем подавать

Горячие рулеты подавать с медом, клюквенным соусом или другим фруктовым джемом. Можно сочетать с чаем или кофе на завтрак или полдник, а также как легкую закуску на фуршете. Для праздничного стола красиво выложить на деревянной доске или на большой тарелке, украсив свежей зеленью или ягодами.

Эта творожная закуска проста в приготовлении, быстро выпекается и всегда выглядит аппетитно. Идеальный вариант, чтобы удивить гостей или порадовать семью ароматным хрустящим рулетом.

#Сыр #Закуска #Готовим дома