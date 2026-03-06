Приготовите, пока едут гости: хрустящая творожная закуска из слоеного теста (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Аппетитное блюдо
Закуски бывают разные — от классических с овощами и колбасой до сытных, например с беконом или мясными паштетами. Они могут быть как холодными, так и горячими, подаваться на фуршет или перекус. Сегодня предлагается легкая и одновременно сытная творожная закуска из слоеного теста, сочетающая творог и моцареллу, создавая нежную и тягучую начинку. Для идеального результата следует выбирать свежее слоеное пластовое тесто, мягкий творог без лишней жидкости и качественную моцареллу – тогда рулеты будут хрустящие снаружи и нежные внутри. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "pns_anastasia".
Как приготовить творожную закуску из слоеного теста
Ингредиенты:
- слоеное тесто – 300 г;
- творог – 250 г;
- сыр моцарелла – 150 г;
- яйцо – 1 шт.;
- кунжут – по вкусу;
- мед – по вкусу;
- клюквенный соус – по вкусу;
Способ приготовления:
- Разморозить слоеное тесто и, если слой толстый, раскатать в тонкий пласт.
- В миске объединить творог, моцареллу и белок одного яйца, тщательно перемешать.
- На одну половину теста выложить творожную начинку и накрыть второй частью, хорошо прижимая края.
- Разрезать тесто на полоски, каждую скрутить в спираль и сформовать рулет.
- Выложить на противень, смазать желтком с молоком и посыпать кунжутом.
- Выпекать в предварительно разогретой духовке при 180°C 25–30 минут до золотистого цвета.
Как и с чем подавать
Горячие рулеты подавать с медом, клюквенным соусом или другим фруктовым джемом. Можно сочетать с чаем или кофе на завтрак или полдник, а также как легкую закуску на фуршете. Для праздничного стола красиво выложить на деревянной доске или на большой тарелке, украсив свежей зеленью или ягодами.
Эта творожная закуска проста в приготовлении, быстро выпекается и всегда выглядит аппетитно. Идеальный вариант, чтобы удивить гостей или порадовать семью ароматным хрустящим рулетом.