Ленивые вареники, которые не развариваются: нежный и быстрый завтрак (видео)

Вкусный и питательный завтрак

На завтрак можно приготовить разные блюда, в том числе соленые кексы, омлеты или запеканки. Они быстрые, сытные и легко сочетаются с другими продуктами. Но сегодня мы предлагаем ленивые вареники — нежное и быстрое блюдо, которое не разваривается и не забито мукой. Для лучшего результата важно выбирать свежий творог средней жирности, а муку или манку постепенно подсыпать, чтобы тесто оставалось мягким, но не липким. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "iren.lazun".

Как приготовить ленивые вареники

Ингредиенты:

творог – 250 г;

яйцо – 1 шт.;

мука или манка – 2–4 ст. л.;

сахар – 1–2 ст. л.;

соль – щепотка;

ванильный сахар – по желанию;

сметана, сливочное масло или джем – для подачи.

Способ приготовления:

Растереть творог с яйцом, сахаром, солью и ванильным сахаром до однородной массы. Постепенно всыпать муку или манку, формируя мягкое и чуть липкое тесто. Раскатать тесто в длинную колбаску и нарезать на небольшие кусочки (ромбики или кружочки). Опустить вареники в кипящую подсоленную воду. Когда они уйдут, варить еще 2–3 минуты. Вынуть вареники шумовкой, дать немного стечь и подавать горячими со сметаной, сливочным маслом или джемом.

Как и с чем подавать

Ленивые вареники лучше подавать горячими сразу после варки. Их можно заправить сметаной, растопленным сливочным маслом или фруктовым джемом по вкусу. Для презентации вареники можно украсить свежими ягодами или листочками мяты. Такой завтрак отлично сочетается с чаем, кофе или стаканом молока. Это блюдо станет нежным и быстрым началом утра для всей семьи.