Без мяса, но с насыщенным вкусом: домашний паштет из шампиньонов (видео)

Вкусная и нежная закуска

Паштет – это нежная пастообразная закуска, которую готовят из мяса, печени, рыбы или овощей, а классическим вариантом считается паштет из куриной печени с добавлением сала для кремовой текстуры. Но сегодня предлагается более легкая и бюджетная альтернатива — грибной паштет из шампиньонов, который имеет насыщенный вкус и остается деликатным. Для приготовления важно выбирать свежие, плотные шампиньоны без темных пятен и лишней влаги, ведь именно правильное обжаривание до испарения жидкости формирует глубокий аромат. Типичная ошибка – нежареные грибы или избыточное количество масла, что делает консистенцию водянистой, тогда как добавление сливочного сыра, щепотки мускатного ореха или зубчика запеченного чеснока позволяет варьировать вкус и текстуру. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mil_alexx".

Как приготовить паштет из шампиньонов

Ингредиенты:

шампиньоны – 500 г.;

лук – 100 г.;

морковь – 100 г.;

сливочный сыр – 70 г.;

сливочное масло – 30 г.;

соль – по вкусу.;

перец – по вкусу.;

хлеб – для подачи.;

Способ приготовления:

Нарезать шампиньоны и обжарить их на сухой сковороде на среднем огне до полного испарения жидкости. Добавить сливочное масло и растопить, перемешивая грибы. Добавить лук и жарить около 5 минут до мягкости. Добавить натертую морковь и готовить еще 7–8 минут до полной готовности овощей. Переложить обжаренные ингредиенты в чашу блендера, добавить сливочный сыр или масло и измельчить до кремовой однородной консистенции. Охладить паштет в холодильнике не менее 1 часа для стабилизации текстуры.

Как и с чем подавать

Грибной паштет лучше всего подавать охлажденным, намазывая на подсушенный багет, тосты или ржаной хлеб. Закуску можно украсить зеленью, обжаренными ломтиками грибов или несколькими каплями трюфельного масла. Он хорошо сочетается с маринованными огурцами, карамелизированным луком или свежими овощами. Такой паштет можно использовать в качестве начинки для блинов, тарталеток или рулетов из лаваша.

Домашний грибной паштет – это простая закуска из доступных продуктов, которая легко адаптируется под свой вкус и уместно выглядит как на ежедневном столе, так и на праздничной подаче.