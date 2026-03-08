Воздушное желе из одного ингредиента: легкий десерт в минуту (видео)
Вкусный и быстрый десерт
Десерты бывают очень разные – от классических шоколадных тортов до фруктовых салатов и яблочно-шоколадных парфе. Они могут иметь сложные слои или готовиться за несколько минут. Сегодня мы предлагаем очень простой вариант – воздушное желе из одного ингредиента, которое готовится быстро и выглядит эффектно. Для достижения наилучшей текстуры следует выбирать желе от проверенных брендов и соблюдать точное время сбивания, чтобы десерт получился нежным и пышным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "iren.lazun".
Как приготовить десерт из желе
Ингредиенты:
- желе любого вкуса – 1 упаковка;
- горячая вода – 100 мл;
Способ приготовления:
- Залить желе горячей водой.
- Дать немного остыть, примерно 2-3 минуты.
- Взбить миксером 5–7 минут до освещения и рыхлой текстуры.
- Разлить полученную смесь по креманкам.
- Поставить в холодильник на 2–3 часа для застывания.
Как и с чем подавать
Воздушное желе можно подавать в креманках или маленьких стеклянных стаканчиках. Его легко украсить свежими ягодами, мятой, шоколадной стружкой или ягодным соусом. Такой десерт хорошо сочетается с другими легкими блюдами на праздничном столе или кофе/чаем на завтрак или полдник. Благодаря простоте приготовления он подходит даже для экспресс подачи гостям и становится ярким акцентом на столе.