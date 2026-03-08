Воздушное желе из одного ингредиента: легкий десерт в минуту (видео)

Вкусный и быстрый десерт

Десерты бывают очень разные – от классических шоколадных тортов до фруктовых салатов и яблочно-шоколадных парфе. Они могут иметь сложные слои или готовиться за несколько минут. Сегодня мы предлагаем очень простой вариант – воздушное желе из одного ингредиента, которое готовится быстро и выглядит эффектно. Для достижения наилучшей текстуры следует выбирать желе от проверенных брендов и соблюдать точное время сбивания, чтобы десерт получился нежным и пышным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "iren.lazun".

Как приготовить десерт из желе

Ингредиенты:

желе любого вкуса – 1 упаковка;

горячая вода – 100 мл;

Способ приготовления:

Залить желе горячей водой. Дать немного остыть, примерно 2-3 минуты. Взбить миксером 5–7 минут до освещения и рыхлой текстуры. Разлить полученную смесь по креманкам. Поставить в холодильник на 2–3 часа для застывания.

Как и с чем подавать

Воздушное желе можно подавать в креманках или маленьких стеклянных стаканчиках. Его легко украсить свежими ягодами, мятой, шоколадной стружкой или ягодным соусом. Такой десерт хорошо сочетается с другими легкими блюдами на праздничном столе или кофе/чаем на завтрак или полдник. Благодаря простоте приготовления он подходит даже для экспресс подачи гостям и становится ярким акцентом на столе.