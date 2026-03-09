Приготовится быстро, получится сочным: рецепт аппетитной курочки под сырно-грибной шапочкой (видео)
Вкусное и сытное блюдо
Из куриного филе можно приготовить множество блюд: его тушат в сметане, жарят, запекают или используют для рулетов. Сегодня мы предлагаем быстрый и очень сочный вариант запеченного филе с овощами и сыром, который получается нежным и ароматным. Для лучшего вкуса выбирайте свежее куриное филе без лишнего жира, а шампиньоны – плотные и упругие, без пятен и следов увядания. Сыр лучше брать твердых сортов или моцареллу, а специи добавлять умеренно, чтобы не перебить естественный вкус мяса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ira_grebin_foodblog".
Как приготовить курочку под сырно-грибной шапочкой
Ингредиенты:
- куриное филе — 500 г;
- соль – 1 ч.л;
- перец черный молотый – 0,5 ч.л;
- сухой чеснок – 0,5 ч.л;
- майонез – 2 ст.л;
- шампиньоны — 200 г;
- помидоры – 2 шт;
- твердый сыр или моцарелла — 150 г;
Способ приготовления:
- Нарезать куриное филе слайсами и слегка отбить.
- Натереть мясо солью, перцем и сухим чесноком.
- Выложить филе на противень, смазать каждый кусок майонезом.
- Распределить шампиньоны и нарезанные помидоры сверху на филе.
- Посыпать все тертым сыром.
- Запекать в духовке при 180–200°C 20 минут или в аэрогриле на режиме "курица/гриль" 15 минут до золотистой корочки.
- Подавать горячим, при желании украсив свежей зеленью.
Как и с чем подавать
Такое блюдо можно подавать как самостоятельное или с гарниром: рисом, картофельным пюре, тушеными овощами или легким салатом. При подаче можно посыпать свежей зеленью – петрушкой, укропом или базиликом. Для более яркого вкуса дополните соусом на основе сметаны, йогурта или сливок. Это блюдо хорошо подходит как для обыденного обеда, так и для праздничного стола.