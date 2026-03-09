Курочка "по-королевски": золотистая корочка и вкус, который понравится всем (видео)

Вкусное и сытное блюдо

Из куриного мяса можно приготовить множество блюд, от классических супов и салатов до сытных запеканок, в том числе популярный салат "Курочка под кайфом". Но сегодня мы предлагаем особое блюдо — курочку "по-королевски" с золотистой корочкой и сочным мясом. Для максимальной нежности следует выбирать свежее филе или бедра без кости, а специи обязательно должны быть качественными и натуральными. Совет: копченая паприка добавляет легкую ароматную нотку, а сметана в маринаде помогает мясу оставаться сочным и мягким во время запекания. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ira_grebin_foodblog".

Как приготовить курочку "по-королевски"

Ингредиенты:

курица (филе, филе бедра или мясо голени) – 1 кг;

соль – 1 ч. л.;

перец – 1/3 ч. л.;

чеснок – 0,5 ч. л.;

приправа к курице – 1 ч. л.;

копченая паприка – 1/3 ч. л.;

сметана – 1-2 ст. л.;

мука – 3-4 ст. л.;

яйцо – 1 шт.;

твердый сыр – 100 г;

укроп мелко нарезанный – 2 ст. л.;

Способ приготовления:

Слегка отбить курицу до равномерной толщины. Смешать соль, перец, чеснок, копченую паприку и приправу со сметаной, натереть мясо маринадом и оставить на 2 часа. Каждый кусочек обмакнуть сначала в муку, затем во взбитое яйцо, а затем в смесь сыра с укропом. Выложить подготовленные кусочки на противень для запекания. Запекать в духовке при 180°C примерно 30 минут до золотистой корочки или воспользоваться аэрогрилем или сковородой-гриль. Подавать горячим, желательно с соусом по выбору.

Как и с чем подавать

Курочку по-королевски лучше подавать горячей, прямо из духовки, посыпанной мелко нарезанным укропом или зеленью по выбору. Она хорошо сочетается с легким салатом из сезонных овощей, картофельным пюре, рисом или запеченными овощами. Для дополнительного вкуса можно подать чесночный или сливочный соус. Блюдо отлично подходит как для семейного обеда, так и для праздничного стола, оставляя приятные ароматы и после первого кусочка.