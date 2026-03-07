Эффектнее любого салата: как приготовить "Мимозу" по-новому, чтобы удивить всех за столом (видео)

Салат "Мимоза" можно подать по-новому — в виде аккуратной порционной закуски

Праздничный стол редко обходится без закусок. Один из простых и интересных вариантов — закуска "Мимоза" с рыбной начинкой. Готовится она из коржей с нежной начинкой из рыбной консервы, яиц и сыра.

Рецептом поделились на YouTube-канале Вкусно и сытно. Эта закуска станет отличной альтернативой привычному салату, ведь подача в виде порционных пирожных на основе домашних коржей удобнее и выглядит эффектнее.

Как приготовить закуску "Мимоза"

Ингредиенты:

мука — 450г

сливочное масло — 250г

сметана — 200 г

яйцо — 1 шт.

соль, сахар и сода — по 0,5 ч. л.

консерва рыбная — 500 г

яйца вареный — 2-3 шт.

твердый сыр — 100 г

чеснок — по желанию

майонез

Для украшения:

яйца вареный — 3-4 шт.

майонез

зелень укропа

Способ приготовления: