Эффектнее любого салата: как приготовить "Мимозу" по-новому, чтобы удивить всех за столом (видео)
Салат "Мимоза" можно подать по-новому — в виде аккуратной порционной закуски
Праздничный стол редко обходится без закусок. Один из простых и интересных вариантов — закуска "Мимоза" с рыбной начинкой. Готовится она из коржей с нежной начинкой из рыбной консервы, яиц и сыра.
Рецептом поделились на YouTube-канале Вкусно и сытно. Эта закуска станет отличной альтернативой привычному салату, ведь подача в виде порционных пирожных на основе домашних коржей удобнее и выглядит эффектнее.
Как приготовить закуску "Мимоза"
Ингредиенты:
- мука — 450г
- сливочное масло — 250г
- сметана — 200 г
- яйцо — 1 шт.
- соль, сахар и сода — по 0,5 ч. л.
- консерва рыбная — 500 г
- яйца вареный — 2-3 шт.
- твердый сыр — 100 г
- чеснок — по желанию
- майонез
Для украшения:
яйца вареный — 3-4 шт.
майонез
зелень укропа
Способ приготовления:
- В глубокой миске взбейте яйцо с солью, сахаром и содой. Добавьте сметану (она погасит соду) и растопленное сливочное масло, перемешайте.
- Постепенно всыпьте просеянную муку. Замесите мягкое, эластичное тесто.
- Соберите тесто в шар, положите в пакет и отправьте в холодильник на 2 часа.
- Разрежьте тесто на 5 равных частей (примерно по 200 г). Каждую тонко раскатайте в пласт. Переложите пласт на противень, наколите вилкой и отправьте в духовку при 200°C на 12–15 минут. Коржи должны лишь слегка подрумяниться, оставаясь мягкими.
- Для начинки разомните вилкой консервированную скумбрию. Добавьте натертые на мелкой терке яйца и сыр, а также нарезанный зеленый лук и укроп. Заправьте майонезом и перемешайте.
- Промажьте каждый корж начинкой, кроме самого верхнего. Накройте пищевой пленкой, сверху положите дощечку с небольшим грузом и оставьте в прохладном месте на 3 часа.
- Обрежьте края для ровности и разрежьте коржи на 12 порционных кусочков. Смажьте верх майонезом. Покройте всю поверхность тертым белком, а сверху по диагонали выложите тертый желток и веточки укропа.