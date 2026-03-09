Ребрышки в темном пиве: мягкие, сочные и с глубоким карамельным вкусом (видео)

Ребрышки готовят по-разному, но чаще всего их тушат, чтобы мясо стало мягким, сочным и легко отделялось от кости.

Сегодня мы предлагаем приготовить ребрышки в темном пиве — блюдо с глубоким карамельно-солодовым ароматом, которое имеет европейские гастрономические корни и особенно популярно в пивной кухне Центральной Европы. Для насыщенного вкуса следует выбирать свежее мясо с тонким слоем жира – именно он обеспечивает сочность во время длительного тушения, а темное пиво лучше брать с легкой горчинкой без чрезмерной кислинки. Важно не переварить ребра на сильном огне, иначе мясо станет сухим, а соус – горьким; для более внятного вкуса мед можно заменить коричневым сахаром, а часть соевого соуса — бальзамическим уксусом или вустерским соусом. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nisenitnitsia_".

Как приготовить ребрышки в темном пиве

Ингредиенты:

свиные ребра – 800 г;

темное пиво – 400 мл;

соевый соус – 120 мл;

мед – 1 ч.л.;

горчица – 1 ч.л.;

паприка копченая – 1 ч.л.;

перец черный молотый – 1/2 ч.л.;

перец красный молотый – 1/3 ч.л.;

зеленый лук – 2 стебля;

кунжут – 1 ст.л.;

Способ приготовления:

Нарезать ребра порционными кусками и обсушить бумажным полотенцем. Разогреть глубокую сковороду или котел и слегка обжарить ребра до румяной корочки для усиления вкуса. Смешать темное пиво, соевый соус, мед, горчицу, паприку и перец, вылить смесь в ребра. Тушить на слабом огне примерно 30 минут под крышкой. Увеличить огонь до среднего и готовить около 30 минут до испарения части жидкости и загустения соуса. Проверить мягкость мяса – оно должно легко отделяться от кости. Подать горячими, посыпав зеленым луком и кунжутом.

Как и с чем подавать

Ребрышки в темном пиве лучше подавать горячими, полив густым образовавшимся во время тушения соусом. Их дополнит картофельное пюре, запеченный картофель, тушеная капуста или свежий салат из хрустящих овощей. Перед подачей следует посыпать блюдо зеленым луком и обжаренным кунжутом, а для более яркого вкуса можно добавить несколько капель лимонного сока. Это сытное, ароматное блюдо, которое отлично подходит как для семейного ужина, так и для неформальных встреч в компании.