Гости не поверят, что он постный: рецепт вкусного овощного салата с шампиньонами
Читати українською
Сытный, аппетитный и готовится очень просто
Во время поста многие готовят классический винегрет, но это далеко не единственный вариант вкусного овощного салата. Разнообразить меню можно нежным слоеным салатом с маринованными шампиньонами и вареными овощами. Он получается сытным, ярким и очень аппетитным, а для заправки отлично подходит постный майонез, рецептом которого мы делились раньше.
Ингредиенты:
- Маринованные шампиньоны — 300 г
- Зеленый лук — 1 пучок
- Картофель вареный — 4 шт.
- Морковь вареная – 2 шт.
- Свекла вареная — 2 шт.
- Соль – по вкусу
- Постный майонез
Способ приготовления:
- На большое плоское блюдо выложите нарезанные небольшими кусочками шампиньоны. Сделайте тонкую сеточку из постного майонеза.
- Обильно посыпьте грибы мелко нарезанным зеленым луком.
- Натрите картофель на крупной терке прямо над тарелкой, равномерно распределяя его вилкой. Подсолите и нанесите майонезную сетку.
- Морковь натирайте на мелкой терке. Добавьте немного майонеза.
- Последним слоем выложите натертую на мелкой терке свеклу. Смажьте майонезом и аккуратно разровняйте поверхность лопаткой.
По желанию между слоем моркови и свеклы можно добавить немного измельченных грецких орехов. Готовый салат обязательно поставьте салат в холодильник. После настаивания он становится вкуснее.