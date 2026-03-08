Гости не поверят, что он постный: рецепт вкусного овощного салата с шампиньонами

Сытный, аппетитный и готовится очень просто

Во время поста многие готовят классический винегрет, но это далеко не единственный вариант вкусного овощного салата. Разнообразить меню можно нежным слоеным салатом с маринованными шампиньонами и вареными овощами. Он получается сытным, ярким и очень аппетитным, а для заправки отлично подходит постный майонез, рецептом которого мы делились раньше.

Ингредиенты:

Маринованные шампиньоны — 300 г

Зеленый лук — 1 пучок

Картофель вареный — 4 шт.

Морковь вареная – 2 шт.

Свекла вареная — 2 шт.

Соль – по вкусу

Постный майонез

Способ приготовления:

На большое плоское блюдо выложите нарезанные небольшими кусочками шампиньоны. Сделайте тонкую сеточку из постного майонеза. Обильно посыпьте грибы мелко нарезанным зеленым луком. Натрите картофель на крупной терке прямо над тарелкой, равномерно распределяя его вилкой. Подсолите и нанесите майонезную сетку. Морковь натирайте на мелкой терке. Добавьте немного майонеза. Последним слоем выложите натертую на мелкой терке свеклу. Смажьте майонезом и аккуратно разровняйте поверхность лопаткой.

По желанию между слоем моркови и свеклы можно добавить немного измельченных грецких орехов. Готовый салат обязательно поставьте салат в холодильник. После настаивания он становится вкуснее.