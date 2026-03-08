Пирог, который пахнет весной: яблочная нежность без хлопот (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Простой и вкусный пирог
Пироги бывают разными: сладкие и соленые, с фруктами, ягодами или овощами, даже классические с капустой. Сегодня мы предлагаем легкий насыпной пирог с яблоками – вариант для быстрого приготовления без замешивания теста. Для лучшего результата следует выбирать сочные и сладкие яблоки, а манку и муку – высокого качества, чтобы пирог был нежным и пышным. Практический лайфхак: слой сливочного масла сверху поможет получить золотистую корочку, а правильное охлаждение после выпечки сохраняет структуру пирога. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".
Как приготовить яблочный пирог
Ингредиенты:
- сахар – 1 ст.;
- мука – 1 ст.;
- манная крупа – 1 ст.;
- разрыхлитель – 1 ч.л.;
- щепотка соли – по вкусу;
- корица – 1 ч.л.;
- яблоки – 1 кг;
- сливочное масло – 40 г;
Способ приготовления:
- Смешать в миске сухие ингредиенты: сахар, муку, манку, разрыхлитель, соль и корицу. Разделить на четыре равные части.
- Натереть яблоки на большой терке и поделить на три части.
- В форму для выпечки выложить первый слой сухой смеси, сверху – яблоки. Повторить слои чередуя сухую смесь и яблоки, последний слой – сухую смесь.
- Разложить сверху небольшие кусочки сливочного масла или натереть его на терке.
- Выпекать в разогретой до 180°C духовке 50–60 минут до золотистой корочки.
- Дать пирогу полностью остыть, затем аккуратно вынуть из формы и нарезать порционно.
Как и с чем подавать
Пирог идеально сочетается с весенним чаем, ароматным кофе или травяным настоем. Его можно подавать нарезанным порционными кусочками, присыпав сверху сахарной пудрой или корицей, или дополнить ложкой сливок или домашнего йогурта. Также десерт хорошо смотрится в небольших порционных формочках, что делает его привлекательным для подачи на семейные завтраки или дружеские посиделки. Благодаря простым ингредиентам и легкому способу приготовления этот пирог легко повторить даже начинающим.