Пирог, который пахнет весной: яблочная нежность без хлопот (видео)

Простой и вкусный пирог

Пироги бывают разными: сладкие и соленые, с фруктами, ягодами или овощами, даже классические с капустой. Сегодня мы предлагаем легкий насыпной пирог с яблоками – вариант для быстрого приготовления без замешивания теста. Для лучшего результата следует выбирать сочные и сладкие яблоки, а манку и муку – высокого качества, чтобы пирог был нежным и пышным. Практический лайфхак: слой сливочного масла сверху поможет получить золотистую корочку, а правильное охлаждение после выпечки сохраняет структуру пирога. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить яблочный пирог

Ингредиенты:

сахар – 1 ст.;

мука – 1 ст.;

манная крупа – 1 ст.;

разрыхлитель – 1 ч.л.;

щепотка соли – по вкусу;

корица – 1 ч.л.;

яблоки – 1 кг;

сливочное масло – 40 г;

Способ приготовления:

Смешать в миске сухие ингредиенты: сахар, муку, манку, разрыхлитель, соль и корицу. Разделить на четыре равные части. Натереть яблоки на большой терке и поделить на три части. В форму для выпечки выложить первый слой сухой смеси, сверху – яблоки. Повторить слои чередуя сухую смесь и яблоки, последний слой – сухую смесь. Разложить сверху небольшие кусочки сливочного масла или натереть его на терке. Выпекать в разогретой до 180°C духовке 50–60 минут до золотистой корочки. Дать пирогу полностью остыть, затем аккуратно вынуть из формы и нарезать порционно.

Как и с чем подавать

Пирог идеально сочетается с весенним чаем, ароматным кофе или травяным настоем. Его можно подавать нарезанным порционными кусочками, присыпав сверху сахарной пудрой или корицей, или дополнить ложкой сливок или домашнего йогурта. Также десерт хорошо смотрится в небольших порционных формочках, что делает его привлекательным для подачи на семейные завтраки или дружеские посиделки. Благодаря простым ингредиентам и легкому способу приготовления этот пирог легко повторить даже начинающим.