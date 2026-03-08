Свекла по-новому: вкусная намазка вместо борща и салата (видео)
Свекла – это полезный корнеплод, широко используемый в кулинарии.
Едва ли не самым популярным блюдом из него, без сомнения, является борщ, но свеклу также добавляют в салаты, запеканки и закуски. Сегодня мы предлагаем приготовить яркую и нежную свекловичную намазку, которая быстро готовится и прекрасно подходит для перекусов или праздничного стола. Для лучшего вкуса выбирайте свежую, плотную свеклу без повреждений, а сыр и фету — качественные и свежие, чтобы блюдо было нежным и кремовым. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "an.cookbook".
Как приготовить свекольную намазку
Ингредиенты:
- свекла — 2 шт.;
- плавленый сырок — 1-2 шт.;
- яйца вареные — 2 шт.;
- фета — 40 г;
- чеснок – 1 зубчик;
- соль – по вкусу;
- майонез/сметана — 2-3 ст. л.;
Способ приготовления:
- Отварить свеклу до готовности и охладить.
- Натереть свеклу, вареные яйца и плавленый сырок на крупной терке.
- Добавить мелко нарезанную или раскрошенную фету и пропущенный через пресс чеснок.
- Заправить майонезом или сметаной, посолить по вкусу и тщательно перемешать.
- Выложить намазку в сервировочную миску и охладить 10-15 минут перед подачей.
Как и с чем подавать
Намазка из свеклы хорошо сочетается с тостами, свежим хлебом, крекерами или лавашем. Ее можно украсить свежей зеленью – петрушкой, укропом или листьями базилика. Для более насыщенного вкуса добавляют немного оливкового или лимонного сока. Также намазку можно подать вместе с легкими овощными салатами, холодными закусками или в дополнение к мясным блюдам. Это блюдо станет ярким акцентом на вашем столе и отлично подходит для ежедневного перекуса.