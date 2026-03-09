Этот рулет первым исчезает со стола: как приготовить его с сыром и крабовыми палочками (видео)

Интересная и вкусная закуска

Из крабовых палочек можно приготовить немало закусок: их добавляют в салаты, фаршируют или даже жарят в кляре до хрустящей корочки. Но сегодня мы предлагаем приготовить эффектный сырный рулет с нежной крабовой начинкой — холодную закуску, которая выглядит празднично и готовится без сложных техник. Для лучшего вкуса следует выбирать качественные крабовые палочки с высоким содержанием рыбы, а сыр – хорошо плавкий, без чрезмерной кислинки. Важно не пересушить сырный корж в духовке, иначе он потеряет эластичность и будет трескаться во время сворачивания; для более насыщенного вкуса к начинке можно добавить чуть-чуть лимонного сока или заменить часть майонеза густым греческим йогуртом. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zhuravlina_cooking".

Как приготовить рулет с крабовыми палочками

Ингредиенты:

сыр твердый – 330 г;

яйца – 3 шт.;

сметана – 3 ст.л.;

морковь – 1 шт.;

смесь зелени – 1 ч.л.;

масло – 1 ч.л.;

плавленые сырки – 3 шт.;

черный перец – 1/4 ч.л.;

соль – 1/2 ч.л.;

крабовые палочки – 240 г;

чеснок – 1 зубчик;

укроп – небольшой пучок;

майонез – 2–3 ст.л.;

Способ приготовления:

Натереть сыр на большую терку, морковь — на мелкую и переложить в большую миску. Добавить яйца, сметану и смесь зелени, тщательно перемешать до однородности. Застлать противень пергаментом, смазать его маслом и выложить сырную массу слоем 30×30 см. Выпекать в разогретой до 180°C духовке примерно 10 минут, пока корж не схватится, но останется эластичным. Натереть плавленые сырки и крабовые палочки, добавить измельченный укроп, чеснок, соль, перец и майонез, перемешать до кремовой смеси. Равномерно смазать охлажденный творожный корж начинкой тонким слоем. Аккуратно свернуть плотный рулет, завернуть в пищевую пленку и охлаждать не менее 2 часов. Нарезать перед подачей порционными кусочками.

Как и с чем подавать

Сырный рулет подают охлажденным, нарезанным порционными кусочками толщиной 1,5–2 см. Перед подачей можно украсить свежим укропом, зеленым луком или тонкими ломтиками огурца. Закуска прекрасно сочетается с легкими овощными салатами, тостами или частью праздничной холодной тарелки. Такой рулет удобен для фуршета и сохраняет форму даже после продолжительного пребывания на столе.