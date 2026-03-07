Эту намазку из тунца съедят быстрее, чем вы успеете поджарить багет: рецепт пикантной закуски (видео)
Рыбную намазку из тунца можно готовить на завтрак, перекус или фуршет
Рыбные намазки — отличный вариант быстрой закуски, ведь они готовятся буквально за несколько минут и хороши как на завтрак, так и на праздничном столе. Особенно удобно использовать консервированный тунец, так как он имеет нежную текстуру, насыщенный вкус и прекрасно сочетается с различными ингредиентами.
Предлагаем приготовить простую и ароматную намазку с тунцом без яиц. Благодаря крем-сыру и плавленым сыркам она получается мягкой и нежной, а маринованные огурцы, каперсы и зеленый лук добавляют пикантности и свежести. Такая намазка отлично подходит для бутербродов, тостов или тарталеток. Рецептом поделилась кулинарный блогер mariiam_foodblog.
Ингредиенты:
- Крем-сыр – 2 ст. л.
- Тунец в собственном соке — 1 банка
- Маринованные огурцы – 2 шт.
- Плавленые сырки – 2 шт.
- Зеленый лук – по вкусу
- Каперсы – по вкусу
- Чеснок — 1 зубчик
- Перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Слейте с тунца жидкость. Переложите рыбу в глубокую миску и слегка разомните вилкой, но не превращайте в кашу.
- Плавленые сырки натрите на крупной терке. Огурцы нарежьте очень мелким кубиком. Каперсы и зеленый лук также мелко измельчите.
- Добавьте в миску крем-сыр, выдавленный через пресс чеснок и щепотку перца. Тщательно перемешайте.
Лучше всего эта намазка сочетается с подсушенным багетом или ржаными гренками. Для праздничной подачи можно выложить намазку в тарталетки и украсить сверху веточкой укропа или половинкой каперса.