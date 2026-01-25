Львовский сырник своими руками: простой рецепт легендарного галицкого десерта (видео)
Рассказываем, как приготовить этот десерт дома
Львовский сырник – популярный украинский десерт, который готовится на основе творога и считается визитной карточкой галицкой кухни. Классический львовский сырник имеет нежную текстуру, насыщенный сливочный вкус и сверху покрыт шоколадной глазурью. Его часто подают в кафе, но не менее удачно этот десерт выходит и в домашних условиях.
Как приготовить львовский сырник дома, показали на YouTube-канале Пан фартух. Делимся проверенным рецептом и полезными советами, которые помогут получить идеальный результат.
Как приготовить львовский сырник
Ингредиенты:
- Творог (жирный) – 500 г
- Яйца – 4 шт.
- Сахар – 125 г
- Сливочное масло – 100 г
- Манная крупа – 1 ст. л. с горкой
- Изюм – 100 г
- Цедра 1 лимона (натертая мелко)
- Ванильный сахар – 10 г
Для глазури:
- Сливочное масло – 50 г
- Сахар – 2 ст. л.
- Сметана (20%) или молоко – 2 ст. л. (со сметаной глазурь получается густее и богаче на вкус)
- Какао-порошок – 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Изюм залейте кипятком на 10 минут, после чего просушите бумажным полотенцем.
- Сыр перетрите через сито или взбейте блендером. Добавьте сахар, ванильный сахар и яйца. Взбейте до кремообразного состояния.
- Добавьте растопленное (но не горячее!) сливочное масло и манку. Тщательно перемешайте. В последнюю очередь добавьте лимонную цедру и изюм.
- Форму (лучше прямоугольный "кирпичик") застелите пергаментом, смажьте маслом. Выложите массу. Выпекайте при 180°C в течение 50-60 минут.
- Не извлекайте сырник из формы, пока он полностью не остынет. Затем дайте ему выстояться в холодильнике минимум 5-6 часов (лучше ночь). Только после этого он "схватится" и будет идеально нарезаться.
- В сотейнике смешайте сахар, какао и сметану (или молоко). На небольшом огне, постоянно помешивая, доведите до растворения сахара. Добавьте масло и варите до легкой густоты.
- Полейте сырник охлажденной до комнатной температуры глазурью.
Как и с чем подавать
Львовский сырник лучше подавать охлажденным, нарезанным небольшими ломтиками. Классическим дополнением к этому десерту является чашечка ароматного кофе. Но не менее вкусно есть сырник с другими горячими напитками. На тарелку с сырником можно выложить свежие ягоды (малина, ежевика, клюква) или ягодный соус. Для любителей нежных вкусов – ложку густой холодной сметаны или взбитых сливок.