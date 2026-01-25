Укр

Львовский сырник своими руками: простой рецепт легендарного галицкого десерта (видео)

Наталья Граковская
Читати українською
Львовский сырник легко приготовить дома
Рассказываем, как приготовить этот десерт дома

Львовский сырник – популярный украинский десерт, который готовится на основе творога и считается визитной карточкой галицкой кухни. Классический львовский сырник имеет нежную текстуру, насыщенный сливочный вкус и сверху покрыт шоколадной глазурью. Его часто подают в кафе, но не менее удачно этот десерт выходит и в домашних условиях.

Как приготовить львовский сырник дома, показали на YouTube-канале Пан фартух. Делимся проверенным рецептом и полезными советами, которые помогут получить идеальный результат.

Как приготовить львовский сырник

Ингредиенты:

  • Творог (жирный) – 500 г
  • Яйца – 4 шт.
  • Сахар – 125 г
  • Сливочное масло – 100 г
  • Манная крупа – 1 ст. л. с горкой
  • Изюм – 100 г
  • Цедра 1 лимона (натертая мелко)
  • Ванильный сахар – 10 г

Для глазури:

  • Сливочное масло – 50 г
  • Сахар – 2 ст. л.
  • Сметана (20%) или молоко – 2 ст. л. (со сметаной глазурь получается густее и богаче на вкус)
  • Какао-порошок – 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Изюм залейте кипятком на 10 минут, после чего просушите бумажным полотенцем.
  2. Сыр перетрите через сито или взбейте блендером. Добавьте сахар, ванильный сахар и яйца. Взбейте до кремообразного состояния.
  3. Добавьте растопленное (но не горячее!) сливочное масло и манку. Тщательно перемешайте. В последнюю очередь добавьте лимонную цедру и изюм.
  4. Форму (лучше прямоугольный "кирпичик") застелите пергаментом, смажьте маслом. Выложите массу. Выпекайте при 180°C в течение 50-60 минут.
  5. Не извлекайте сырник из формы, пока он полностью не остынет. Затем дайте ему выстояться в холодильнике минимум 5-6 часов (лучше ночь). Только после этого он "схватится" и будет идеально нарезаться.
  6. В сотейнике смешайте сахар, какао и сметану (или молоко). На небольшом огне, постоянно помешивая, доведите до растворения сахара. Добавьте масло и варите до легкой густоты.
  7. Полейте сырник охлажденной до комнатной температуры глазурью.

Как и с чем подавать

Львовский сырник лучше подавать охлажденным, нарезанным небольшими ломтиками. Классическим дополнением к этому десерту является чашечка ароматного кофе. Но не менее вкусно есть сырник с другими горячими напитками. На тарелку с сырником можно выложить свежие ягоды (малина, ежевика, клюква) или ягодный соус. Для любителей нежных вкусов – ложку густой холодной сметаны или взбитых сливок.

