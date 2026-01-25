Львовский сырник своими руками: простой рецепт легендарного галицкого десерта (видео)

Рассказываем, как приготовить этот десерт дома

Львовский сырник – популярный украинский десерт, который готовится на основе творога и считается визитной карточкой галицкой кухни. Классический львовский сырник имеет нежную текстуру, насыщенный сливочный вкус и сверху покрыт шоколадной глазурью. Его часто подают в кафе, но не менее удачно этот десерт выходит и в домашних условиях.

Как приготовить львовский сырник дома, показали на YouTube-канале Пан фартух. Делимся проверенным рецептом и полезными советами, которые помогут получить идеальный результат.

Как приготовить львовский сырник

Ингредиенты:

Творог (жирный) – 500 г

Яйца – 4 шт.

Сахар – 125 г

Сливочное масло – 100 г

Манная крупа – 1 ст. л. с горкой

Изюм – 100 г

Цедра 1 лимона (натертая мелко)

Ванильный сахар – 10 г

Для глазури:

Сливочное масло – 50 г

Сахар – 2 ст. л.

Сметана (20%) или молоко – 2 ст. л. (со сметаной глазурь получается густее и богаче на вкус)

Какао-порошок – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Изюм залейте кипятком на 10 минут, после чего просушите бумажным полотенцем. Сыр перетрите через сито или взбейте блендером. Добавьте сахар, ванильный сахар и яйца. Взбейте до кремообразного состояния. Добавьте растопленное (но не горячее!) сливочное масло и манку. Тщательно перемешайте. В последнюю очередь добавьте лимонную цедру и изюм. Форму (лучше прямоугольный "кирпичик") застелите пергаментом, смажьте маслом. Выложите массу. Выпекайте при 180°C в течение 50-60 минут. Не извлекайте сырник из формы, пока он полностью не остынет. Затем дайте ему выстояться в холодильнике минимум 5-6 часов (лучше ночь). Только после этого он "схватится" и будет идеально нарезаться. В сотейнике смешайте сахар, какао и сметану (или молоко). На небольшом огне, постоянно помешивая, доведите до растворения сахара. Добавьте масло и варите до легкой густоты. Полейте сырник охлажденной до комнатной температуры глазурью.

Как и с чем подавать

Львовский сырник лучше подавать охлажденным, нарезанным небольшими ломтиками. Классическим дополнением к этому десерту является чашечка ароматного кофе. Но не менее вкусно есть сырник с другими горячими напитками. На тарелку с сырником можно выложить свежие ягоды (малина, ежевика, клюква) или ягодный соус. Для любителей нежных вкусов – ложку густой холодной сметаны или взбитых сливок.