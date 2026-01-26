Ее съедят за один присед: рецепт ароматной шарлотки из зимних яблок (видео)

Узнайте, как испечь идеальную шарлотку с яблоками зимой

Шарлотка с яблоками – один из самых популярных домашних пирогов, который ассоциируется с летом и сезоном спелых, ароматных фруктов. Однако приготовить вкусную шарлотку можно и зимой, когда яблоки уже не такие ароматные. Для выпечки прекрасно подходят зимние сорта, потому что придают пирогу приятную кислинку.

Простым рецептом щарлотки с яблоками поделилась Instagram-блогерша iryna__expert.

Как приготовить шарлотку с яблоками

Ингредиенты:

Яйца – 4 шт.

Сахар — 130-150 г

Мука — 150 г

Яблоки (твердые и кислые) – 4-5 шт.

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Соль — щепотка

Сливочное масло для смазывания формы

Способ приготовления:

Яблоки очищаем от срединки. Нарезаем ломтиками средней толщины. Разделяем белки и желтки. Сначала взбиваем белки с щепоткой соли до мягких пиков, постепенно добавляя сахар. Затем по одному вводим желтки, продолжая взбивать. Добавляем муку с разрыхлителем и перемешиваем тесто силиконовой лопаткой, двигаясь снизу вверх по кругу. Смазываем форму маслом. Выкладываем яблоки на дно и заливаем тестом. Выпекаем при 180°C первые 30-35 минут. Затем — при 170°C в течение 10-15 минут до сухой спички.

Как и с чем подавать

Шарлотка вкуснее всего, когда она еще немного теплая. Ее можно подавать без всяких добавок, но при желании на тарелку можно выложить шарик ванильного мороженого или взбитые сливки. Также можно полить пирог тонкой сеточкой соленой карамели и присыпать сверху поджаренными хлопьями миндаля или измельченным грецким орехом.

Если вы подаете шарлотку на следующий день после приготовления, обязательно прогрейте его 20 секунд в микроволновке. Это сделает пирог воздушным и ароматным.