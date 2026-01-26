Лучший рецепт блинчиков на молоке: они идеально подходят и для соленых, и для сладких начинок

Блинчики на молоке получаются тонкими, эластичными и очень вкусными

Блинчики – это классическое домашнее блюдо, которое готовят и на завтрак, и на десерт, и даже на праздничный стол. У каждой хозяйки есть свой способ приготовления этого блюда: кто готовит их на воде, а кто-то — с яблоками. Мы предлагаем попробовать классический рецепт блинчиков на молоке, которые получаются тонкими, нежными и эластичными.

Как приготовить блины, показали в Instagram-блоге bude_smachno_razom. Блины на молоке по этому рецепту сочетаются со сладкими и солеными начинками, их можно готовить на Масленицу, для семейных завтраков и быстрых перекусов.

Как приготовить вкусные блины

Ингредиенты:

яйца (домашние) – 3 шт.

молоко — 500 мл

сахар – 2 ст. л.

ванильный сахар – 1 ч. л

соль — щепотка

муки — 220 г

сливочное масло — 30 г

Способ приготовления:

В глубокой миске взбейте яйца с сахаром, солью и ванильным сахаром. Половину молока подогрейте до едва теплого состояния и влейте в яичную смесь. Постепенно всыпайте просеянную муку в яично-молочную смесь, постоянно взбивая все венчиком. Добавьте оставшееся молоко и растопленное но не горячее сливочное масло. Тщательно перемешайте. Тесто должно быть в меру редким (примерно как сливки). Накройте миску полотенцем и дайте тесту "отдохнуть" 10-15 минут. Хорошо разогрейте сковороду. Смажьте маслом только один раз и жарьте блины с обеих сторон до золотистого цвета.

Складывайте готовые блины стопкой и накрывайте сверху глубокой тарелкой или крышкой – они "пропарятся" и станут невероятно мягкими даже по краям.

Как и с чем подавать

Блинчики на молоке получаются настолько нежными, что их можно есть даже просто так. Но с разнообразными добавками они будут еще вкуснее. Для любителей сладкого идеальным дополнением станет сметана с сахаром, жидкий мед, варенье или шоколадная паста. Также можно подать к блинам ягоды и бананы. Если больше нравятся блины с солеными начинками, попробуйте завернуть в них слабосоленую семгу со сливочным сыром, поджаренные грибы с луком или кусочки вареной куриной грудки с натертым сыром. Главное – подавайте блины горячими.