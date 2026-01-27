Одно движение салфеткой – и вы знаете правду: как распознать некачественный фарш

Проверить качество фарша можно с помощью салфетки или кипятка

Фарш используется для приготовления десятков популярных блюд. Это и котлеты, и тефтели, и пельмени, и лазанья. От его качества зависит вкус блюда. Однако не всегда на прилавке можно найти действительно натуральный продукт.

Чтобы не потратить деньги впустую и не навредить здоровью, стоит знать, как проверить качество фарша прямо в магазине. Вместе с "Добрими новинами" делимся простыми способами определить, действительно ли перед вами натуральный фарш из свежего мяса и без вредных примесей.

Как проверить качество фарша

Прежде всего следует обратить внимание на цвет и запах продукта. Свежий фарш обладает легким, естественным ароматом без кислых или химических нот. Цвет также должен быть равномерным. Слишком яркий оттенок, который не меняется со временем, может указывать на наличие красителей.

Еще один способ проверить фарш на качество – воспользоваться обычной белой салфеткой. Это можно сделать прямо на рынке у прилавка. Легко прижмите ее к фаршу и оцените результат. Натуральный фарш оставит умеренно влажный след. Если салфетка мгновенно промокла, значит в продукте излишек жидкости или специальных добавок для увеличения веса. Также обратите внимание на оттенок: прозрачно-розовый сок – норма, а насыщенные красные пятна могут свидетельствовать об использовании красителей.

Если фарш уже куплен, проверить его поможет горячая вода. Опустите небольшой шарик мяса в стакан с кипятком. Если вода осталась почти чистой, а сверху появились капельки жира, значит, фарш качественный. Наличие осадка или мутная вода сигнализирует о наличии примесей и соевых наполнителей в фарше.

