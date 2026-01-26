Не выбрасывайте кожуру помело: из нее получаются цукаты, как мармелад

Кожура помело, которую все выбрасывают, может стать домашним деликатесом

Помело – уникальный цитрус, где вес кожуры иногда составляет чуть ли не половину плода. Большинство людей просто выбрасывает толстую кожуру. Однако ее можно превратить в цукаты, похожие на мармелад.

Как приготовить цукаты из кожуры помело рассказала в Threads пользователь lera_georgieva. Выходит не только экономно, но и очень вкусно.

Как сделать цукаты из кожуры помело

Ингредиенты:

Кожура 1 большого помело

Сахар в пропорции 1:1 к весу проваренной кожуры

Вода для сиропа

По желанию палочка корицы или звездочка аниса.

Способ приготовления:

Нарежьте кожуру полосками шириной 1-1,5 см или кубиками. Залейте прохладной водой. Вымачивать нужно ровно 2 дня. Меняйте воду минимум 3-4 раза в сутки, чтобы избавиться от горечи и "аптечного" привкуса. Вымоченную кожуру залейте свежей водой, доведите до кипения и варите 15–20 минут на среднем огне. После этого откиньте на дуршлаг и дайте воде полностью стечь. Взвесьте отварную кожуру. Возьмите столько же сахара. Добавьте воды, чтобы сахар слегка покрылся и сварите сироп. Опустите кожуру в сироп. Варите на маленьком огне, пока кожура не станет полупрозрачной, а сироп почти полностью не впитается. Выложите цукаты на пергамент так, чтобы они не касались друг друга. Сушите при комнатной температуре 24 часа или в духовке при 50°C в течение 3–4 часов с приоткрытой дверцей.

Простой рецепт цукатов из кожуры помело

Как хранить и подавать

Готовые цукаты лучше хранить в стеклянной банке с плотной крышкой в сухом месте. Они не портятся месяцами. Это идеальная альтернатива конфетам к утреннему кофе или дополнение к пасхальной выпечке, кексам и паскам. Еще можно окунуть готовые цукаты в растопленный черный шоколад и дать ему застыть — получатся вкусные конфеты.