Замочите курицу на ночь – и она получится невероятно сочной: повар поделился лайфхаком для запекания (видео)

Запеченная птица давно считается универсальным блюдом, которое уместно смотрится и на праздничном столе, и во время обычного семейного ужина.

Мы уже делились способами приготовления целой утки, а на этот раз предлагаем обратить внимание на курицу. Этот вариант запекания позволяет получить особенно сочное, нежное мясо с аппетитной корочкой.

Своим проверенным методом поделился шеф-повар и кулинарный блоггер Андрей Клюс. Он отмечает, что главный секрет идеальной запеченной курицы состоит в предварительном замачивании мяса в солевом растворе в течение ночи. Для этого рецепта лучше всего подойдет бройлерная курица, ведь домашняя птица нуждается в другом подходе к приготовлению.

Как приготовить целую курицу

Ингредиенты:

курица бройлерная – 1 шт. (приблизительно 2,2 кг);

вода – 2 л;

соль – 120 г;

смесь специй для мяса и птицы – по вкусу;

чесночная соль – по вкусу;

лимон – 1 шт.;

растительно масло – 2 ст. л.;

Способ приготовления:

Подготовить солевой раствор, растворив 60 г соли в 1 л воды и полностью погрузить курицу в раствор на 8–12 часов. Достать курицу из раствора, тщательно обсушить бумажными полотенцами. Натереть курицу снаружи и внутри смесью специй и чесночной солью. Положить целый лимон внутрь курицы. Смазать курицу растительным маслом и выложить в форму для запекания. Запекать курицу при температуре 150°C в течение 1–1,2 ч с конвекцией или без нее. Повысить температуру до 180–200°C и запекать еще 10 минут до образования золотистой корочки. Проверить готовность, пронзив курицу в самом толстом месте – сок должен быть прозрачным.

В результате курица получается очень нежной и сочной, а мясо буквально тает во рту. Само замачивание в солевом растворе обеспечивает такой эффект и делает блюдо беспроигрышным вариантом для любого стола.