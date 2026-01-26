Будет хрустеть, как свежая: как правильно разогреть картошку фри

Картофель фри нельзя разогревать в микроволновке

Картофель фри — одно из самых популярных блюд фастфуда. Его любят за золотистую хрустящую корочку и нежную серединку. Однако после остывания даже самый вкусный фри быстро теряет текстуру, становится мягким и влажным. Многие пытаются разогреть картофель фри в микроволновке, но такой способ только ухудшает результат.

Кулинарный эксперт Райан Аллен рассказал, как правильно разогреть картофель фри всего за несколько минут и вернуть ему аппетитный хруст. По его словам, главное правило — отказаться от микроволновой печи.

Почему нельзя разогревать картофель фри в микроволновке

Когда фри остывает, влага изнутри выходит наружу и оседает на поверхности картофеля. Именно из-за этого он становится мягким. В микроволновке фри дополнительно пропаривается, а не подсушивается, поэтому картошка теряет остатки хрусткости и превращается в рыхлую массу.

Если вы хотите получить по-настоящему вкусный результат, стоит выбирать методы сухого нагрева.

Как разогреть картофель фри в аэрогриле

Лучший способ разогреть фри — использовать аэрогриль. Горячий циркулирующий воздух быстро убирает лишнюю влагу и возвращает картофелю хрустящую корочку.

Разогрейте аэрогриль до 190 °C. Выложите картофель фри в корзину одним слоем. Готовьте около 4 минут без добавления масла.

В результате фри получается горячим, хрустящим снаружи и мягким внутри — почти как свежеприготовленный.

Картофель фри лучше разогревать в аэрогриле. Фото: Freepik/AI

Как разогреть картофель фри в духовке

Если аэрогриля нет, подойдет обычная духовка.

Разогрейте духовку до 220 °C. Застелите противень пергаментом или фольгой. Разложите картофель фри в один слой, не накладывая кусочки друг на друга. Запекайте 5–10 минут в зависимости от толщины картошки. В середине приготовления слегка встряхните противень, чтобы фри прогрелся равномерно.

Следите, чтобы картофель не пересох — цель разогрева не в том, чтобы запечь его повторно, а вернуть хруст и тепло.