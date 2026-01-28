Готовится легко, вкусная — как в ресторане: хрустящий картофель по-селянски с чесноком (видео)

Идеальный гарнир к любому мясу

Картофель готовят в самых разных вариациях — его варят, жарят, тушат и часто запекают вместе с фаршем и овощами для сытного семейного ужина. Но сегодня предлагается совсем другой формат — хрустящий картофель по-крестьянски с ароматными специями и золотистой корочкой. Для идеального результата важно выбирать картофель со средним или высоким содержанием крахмала и не переваривать его на первом этапе, иначе кусочки потеряют форму. Такой способ легко адаптировать, меняя специи, добавляя паприку, розмарин или острый перец, чтобы каждый раз получать новый вкус. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_anna__zelenska_".

Как приготовить картофель по-селянски

Ингредиенты:

картофель – 4–5 шт.;

соль – по вкусу;

перец – по вкусу;

специи – по вкусу;

чеснок – по желанию;

растительное масло – 2–3 ст. л.;

Способ приготовления:

Очистить картофель или оставить в шелухе, тщательно ее вымыв. Разрезать каждую картофелину пополам, затем каждую половинку на 4–6 частей. Довести воду до кипения. Закинуть картофель в кипящую воду и варить 8 минут. Откинуть картофель на дуршлаг и дать полностью стечь воде. Добавить соль, перец, специи, чеснок и растительное масло. Тщательно перемешать, чтобы каждый кусочек был покрыт специями. Выложить картофель в мультипечь или на противень. Запекать при 200 °C 30 минут до румяной корочки.

Как и с чем подавать

Картошку по-селянски лучше подавать горячей, сразу после запекания, чтобы сохранить хрустящую текстуру. Она отлично сочетается с мясными блюдами, курицей, котлетами или овощными салатами. Для более насыщенного вкуса можно подать ее с чесночным, сметанным или творожным соусом.

Этот рецепт – простой способ превратить обычный картофель в аппетитное блюдо с яркой корочкой. Он легко адаптируется к любому меню и всегда вызывает желание взять еще кусочек.