Сочная начинка и хрустящая корочка: чебуреки из лаваша за 20 минут (видео)

Чебуреки – это популярное блюдо крымскотатарской кухни, которое традиционно представляет собой тонкое тесто с сочной начинкой, обжаренное до хрустящей корочки.

Они могут быть разными: с мясом, сыром, зеленью или даже овощными начинками. Но сегодня предлагаем более простую и более легкую версию — чебуреки из лаваша, которые готовятся гораздо быстрее, чем классические. Для сочной начинки важно выбирать качественный куриный фарш, добавлять немного воды для нежной текстуры и использовать твердый сыр, который хорошо плавится и придает блюду насыщенный вкус. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".

Как приготовить чебуреки из лаваша

Ингредиенты:

куриный фарш – 500 г;

яйцо – 1 шт.;

вода – 70 мл;

лук репчатый – 1/2 шт.;

зелень – по вкусу;

соль – по вкусу;

черный перец – по вкусу;

твердый сыр – 150 г;

лаваш тонкий или тортильи – 6 шт.;

яйцо – 1 шт. (для смазывания краев);

масло гхи – для жарки;

Способ приготовления:

Мелко нарезать лук и зелень. Смешать куриный фарш с яйцом, водой, луком, зеленью, солью и черным перцем до однородной массы. Натереть сыр на крупной терке. Выложить на половину лаваша слой фарша, сверху посыпать тертым сыром. Смазать края лаваша взбитым яйцом, накрыть второй половиной и плотно прижать, формируя чебурек. Разогреть сковороду с маслом гхи и обжарить чебуреки с обеих сторон до золотистой хрустящей корочки. Выложить готовые чебуреки на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир, после чего подавать горячими.

Как и с чем подавать

Чебуреки из лаваша лучше подавать горячими, когда корочка остается хрустящей, а сыр внутри – тягучим. Перед подачей можно посыпать свежей зеленью или подать вместе с соусами на основе сметаны, йогурта или чеснока. Также они хорошо смешиваются со свежими овощами, легкими салатами или маринованными огурцами. Такое блюдо станет отличным вариантом для быстрого обеда, сытного ужина или домашнего перекуса.

Чебуреки из лаваша — пример того, как классическое блюдо можно легко адаптировать для быстрого домашнего приготовления. Минимум ингредиентов и простые шаги позволяют получить вкусное и питательное блюдо без сложных кулинарных техник.