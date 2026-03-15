Настоящая находка к посту: нежный паштет из фасоли, грибов и специй (видео)

Мария Швец
Паштет из фасоли, грибов и специй
Вкусная и сытная закуска

В пост можно приготовить немало питательных блюд, например фасоль с грибами и чесноком – простую и очень сытную комбинацию. Но сегодня мы предлагаем еще более интересный вариант — нежный постный паштет из фасоли, который легко намазывается на хлеб и обладает насыщенным вкусом. Для такого блюда лучше выбирать качественную фасоль: если консервированную – без лишних добавок, а грибы – свежие или хорошо вымоченные сушеные, ведь именно они формируют основной аромат. Небольшая хитрость рецепта – кислое яблоко, которое придает паштету легкой свежести и балансирует вкус, делая текстуру более нежной. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "makarchuk_food".

Как приготовить паштет из грибов и фасоли

Ингредиенты:

  • фасоль консервированная – 500 г;
  • яблоко кислое – 1 большое или 2 маленьких;
  • лук репчатый – 1 шт.;
  • шампиньоны – 300 г;
  • масло растительное – 100–150 мл;
  • горчица в зернах – 1 ч. л.;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • куркума – щепотка;
  • паприка – щепотка;
  • кардамон – щепотка;
  • кориандр – щепотка;
  • хмели-сунели – щепотка;
  • соль – по вкусу;
  • перец черный – по вкусу;

Способ приготовления:

  1. Порезать лук и грибы.
  2. Разогреть растительное масло на сковороде и обжарить лук до мягкости.
  3. Добавить грибы и готовить к румяности и испарению излишней влаги.
  4. Добавить нарезанное яблоко и тушить вместе еще 2–3 минуты.
  5. Соединить обжаренные ингредиенты с фасолью, чесноком, горчицей и специями.
  6. Добавить часть масла и перебить блендером в нежную кремовую консистенцию.
  7. Отрегулировать густоту, постепенно добавляя растительное масло, посолить и поперчить по вкусу.
  8. Охладить паштет перед подачей, чтобы вкус стал насыщеннее.

Как и с чем подавать

Паштет из фасоли прекрасно подходит на подсушенных тостах, свежем хлебе или тонком лаваше. Его можно подать в качестве намазки к запеченному картофелю, использовать для бутербродов или как часть постной закусочной тарелки с овощами и зеленью. Перед подачей паштет слегка полить ароматным оливковым маслом и украсить зернами горчицы или мелко нарезанной зеленью. Такое простое блюдо доказывает, что даже из доступных продуктов можно приготовить очень вкусную и питательную закуску.

