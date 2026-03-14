Намазали, скрутили и на стол: как приготовить закусочный рулет со шпротами (видео)

Быстрая и вкусная закуска

Закуски бывают очень разными – от простых бутербродов до более сложных холодных блюд, таких как куриный рулет с желатином. Однако для домашнего стола часто выбирают быстрые и доступные варианты, не требующие сложных техник приготовления. Поэтому сегодня предлагаем приготовить простой закусочный рулет со шпротами и сыром на вафельных коржах. Для этого блюда важно выбирать качественные шпроты без избытка масла и нежный крем-сыр – тогда начинка будет однородной и будет хорошо держать форму; по желанию плавленый сыр можно заменить дополнительной порцией крем-сыра или густым домашним майонезом. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "gubenia.sofiia".

Как приготовить закусочный рулет со шпротами

Ингредиенты:

вафельные коржи квадратные – 3–4 шт.;

шпроты – 1 банка (160–200 г);

яйца вареные – 2 шт.;

крем-сыр – 2 ст. л.;

плавленый сыр – 1 шт. (по желанию);

черный перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Измельчить шпроты вилкой до однородной консистенции, при необходимости слить часть масла. Натереть отварные яйца на мелкой терке. При желании натереть также плавленый сыр. Смешать шпроты, яйца, крем-сыр и плавленый сыр до однородной массы, добавить по вкусу черный перец. Равномерно намазать подготовленную начинку на вафельные коржи и плотно свернуть в рулет. Завернуть рулет в пищевую пленку и поставить в холодильник примерно на 30 минут, чтобы коржи стали мягкими и хорошо держали форму. Нарезать рулет порционными кусочками и подать на стол.

Как и с чем подавать

Такой рулет отлично подходит как холодная закуска к праздничному столу или быстрому перекусу. Перед подачей лучше нарезать небольшими порционными кусочками и украсить свежей зеленью, зеленым луком или тонкими ломтиками огурца. Блюдо хорошо сочетается с овощными салатами, маринованными овощами или легкими соусами на основе йогурта или сметаны. По желанию рулет можно подавать на листьях салата или вместе со свежими овощами.

На первый взгляд, простая закуска может стать настоящей находкой для домашнего меню. Она готовится быстро, нуждается в минимуме ингредиентов и всегда выглядит аппетитно на столе.