Вареники с маковым тестом: празднично, необычно и невероятно вкусно (видео)

Мак – это не только декоративное растение, но и ценный ингредиент в кулинарии, который придает блюдам насыщенный орехово-молочный вкус и приятную текстуру.

Его используют в выпечке, десертах, начинках, в частности, в маково-лимонных кексах и рождественских рулетах. Но сегодня мы предлагаем вареники с маком и творогом, а также вариант с вишневой начинкой – классическое украинское блюдо для праздников и семейных застолий. Для лучшего результата важно использовать свежий мак, хорошо промытый, а муку – высокого качества, чтобы тесто было эластичным и не липло в руки. Для начинки следует выбирать творог с мягкой текстурой и невысокой влажностью, а вишни – сочные и не замороженные повторно. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".

Как приготовить вареники с маком

Ингредиенты:

мука – 500 г;

кипяток – 330 мл;

соль – 1/2 ч.л.;

сахар – 1 ч.л.;

мак – 1,5 ст.л.;

масло – 60 г;

для творожной начинки: творог – 180 г, сахар – 1 ст.л., яйцо – 1 шт (по желанию);

для вишневой начинки: размороженные вишни – 150 г, сахар – 1 ст.л., крахмал – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Соединить муку, соль, сахар и мак. Добавить кипяток и масло, замесить тесто до эластичности, оставить на 30 минут отдохнуть. Для творожной начинки соединить творог, сахар и яйцо, тщательно перемешать. Для вишневой внутренности смешать вишни, сахар и крахмал. Тесто разделить на две части, раскатать тонко, вырезать кружочки и выложить начинку. Слепить вареники, формируя аккуратные края. Варить в подсоленной кипящей воде 2–3 минуты до готовности. Подавать горячими с маслом и сметаной.

Как и с чем подавать

Вареники подают горячими сразу после варки с кусочком сливочного масла и ложкой сметаны. Для вишневой начинки можно добавить чуть-чуть сахарной пудры или тонкую стружку лимона для контраста. Кушанье красиво подавать на большой тарелке с зеленью или мятой для декора. Вареники можно совмещать с чаем, компотом или домашним морсом; их можно украсить сахарной пудрой для праздничного стола.