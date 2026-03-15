Вареники с маковым тестом: празднично, необычно и невероятно вкусно (видео)
Мак – это не только декоративное растение, но и ценный ингредиент в кулинарии, который придает блюдам насыщенный орехово-молочный вкус и приятную текстуру.
Его используют в выпечке, десертах, начинках, в частности, в маково-лимонных кексах и рождественских рулетах. Но сегодня мы предлагаем вареники с маком и творогом, а также вариант с вишневой начинкой – классическое украинское блюдо для праздников и семейных застолий. Для лучшего результата важно использовать свежий мак, хорошо промытый, а муку – высокого качества, чтобы тесто было эластичным и не липло в руки. Для начинки следует выбирать творог с мягкой текстурой и невысокой влажностью, а вишни – сочные и не замороженные повторно. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".
Как приготовить вареники с маком
Ингредиенты:
- мука – 500 г;
- кипяток – 330 мл;
- соль – 1/2 ч.л.;
- сахар – 1 ч.л.;
- мак – 1,5 ст.л.;
- масло – 60 г;
- для творожной начинки: творог – 180 г, сахар – 1 ст.л., яйцо – 1 шт (по желанию);
- для вишневой начинки: размороженные вишни – 150 г, сахар – 1 ст.л., крахмал – 1 ч.л.
Способ приготовления:
- Соединить муку, соль, сахар и мак.
- Добавить кипяток и масло, замесить тесто до эластичности, оставить на 30 минут отдохнуть.
- Для творожной начинки соединить творог, сахар и яйцо, тщательно перемешать.
- Для вишневой внутренности смешать вишни, сахар и крахмал.
- Тесто разделить на две части, раскатать тонко, вырезать кружочки и выложить начинку.
- Слепить вареники, формируя аккуратные края.
- Варить в подсоленной кипящей воде 2–3 минуты до готовности.
- Подавать горячими с маслом и сметаной.
Как и с чем подавать
Вареники подают горячими сразу после варки с кусочком сливочного масла и ложкой сметаны. Для вишневой начинки можно добавить чуть-чуть сахарной пудры или тонкую стружку лимона для контраста. Кушанье красиво подавать на большой тарелке с зеленью или мятой для декора. Вареники можно совмещать с чаем, компотом или домашним морсом; их можно украсить сахарной пудрой для праздничного стола.