Легко, питательно и очень вкусно: суп-пюре из чечевицы, идеально подходящий к посту (видео)

Сейчас идет пост, и хозяйки пытаются готовить постные, но вместе с тем питательные и сытные блюда для ежедневного меню.

В народной кухне даже появлялись креативные рецепты типа "икры" из манки — пример того, как простые ингредиенты могут превращаться в оригинальные блюда. Одним из удачных вариантов для постного стола является суп-пюре из чечевицы — блюдо, популярное во многих кухнях мира, особенно средиземноморской и ближневосточной. Для лучшего результата следует выбирать качественную красную чечевицу без примесей, а овощи использовать свежие и сочные; важно также не переваривать чечевицу, чтобы суп имел нежную кремовую текстуру и насыщенный вкус. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "food_with_mood5".

Как приготовить суп-пюре из чечевицы

Ингредиенты:

красная чечевица – 250 г;

морковь – 2–3 шт.;

лук репчатый – 2 шт.;

томатная паста или томатный соус – 2–3 ст. л.;

вода – 1–1,5 л;

растительное масло – 2–3 ст. л.;

соль – по вкусу;

черный перец – по вкусу;

Способ приготовления:

Промыть чечевицу под проточной водой до прозрачности. Очистить лук и морковь, лук мелко порезать, морковь натереть на крупной терке. Разогреть масло в кастрюле или глубокой сковороде и обжарить лук до прозрачности. Добавить морковь и тушить овощи 3-4 минуты до мягкости. Добавить томатную пасту, перемешать и прогреть вместе 1–2 минуты, чтобы раскрылся аромат. Добавить чечевицу, влить воду, довести до кипения и варить примерно 20 минут до мягкости чечевицы. Посолить, поперчить и перебить блендером суп до однородной кремовой консистенции. При необходимости отрегулировать густоту, добавив немного горячей воды и прогреть суп еще 1–2 минуты перед подачей.

Как и с чем подавать

Постный суп-пюре из чечевицы подают горячим, украсив свежей зеленью – петрушкой, укропом или кинзой. К нему хорошо подходят подсушенные гренки, тосты или кусочки хрустящего хлеба. Для более яркого вкуса можно добавить несколько капель оливкового масла, немного лимонного сока или щепотку паприки. Такой суп отлично сочетается с легкими овощными салатами и может стать полноценным блюдом для обеда или ужина.

Суп-пюре из чечевицы – пример того, как из простых и доступных продуктов можно приготовить питательное, ароматное и полезное блюдо. Благодаря своей густой текстуре и богатому вкусу, он хорошо насыщает и легко вписывается в постное меню.