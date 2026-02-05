Рецепт для занятых: ленивые голубцы без заворачивания с идеальным томатным соусом (видео)

Выходят очень вкусными

Кроме классических голубцов, требующих времени на бланширование капустных листьев и тщательное заворачивание, можно приготовить блюдо с таким же вкусом, но гораздо проще в реализации. Ленивые голубцы – это современная домашняя интерпретация традиционного блюда, которое сохраняет баланс мяса, риса и капусты, но без лишних шагов. Для наилучшего результата следует выбирать молодую капусту без грубых прожилок и фарш с минимальным количеством жира, чтобы блюдо было сочным, но не тяжелым. Типичная ошибка – переваривать рис или использовать слишком мелко нашинкованную капусту, из-за чего масса становится кашевидной и теряет текстуру. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olena.foodblog".

Как приготовить ленивые голубцы

Ингредиенты:

телячий фарш – 500 г;

капуста белокочанная – 400 г;

рис отварной – 200 г;

лук – 1 большой;

морковь – 1 средняя;

яйцо – 1 шт.;

сметана – 2–3 ст. л.;

масло растительное – 3–4 ст. л.;

томатный сок – 350 мл;

соль – по вкусу;

черный перец – по вкусу;

паприка – 1 ч. л.;

Способ приготовления:

Отварить рис до полуготовности и охладить. Обжарить на растительном масле измельченный лук, добавить натертую морковь и нашинкованную капусту, накрыть крышкой и протушить 5–7 минут. Смешать фарш, рис, овощи, яйцо, сметану и специи до однородной массы. Сформировать котлеты или выложить массу ложкой в широкую сковороду или сотейник. Залить томатным соком, накрыть крышкой и тушить на малом огне 35-40 минут.

Как и с чем подавать

Ленивые голубцы лучше всего наслаждаются горячими, со свежей зеленью и ложкой сметаны или натурального йогурта. Их можно подавать как самостоятельное блюдо или дополнить легким салатом из свежих овощей или маринованными огурцами. Хорошо сочетаются с ржаным хлебом, лавашем или гренками с чесноком. По желанию соус можно сделать более сливочным, добавив немного сливок или сливочного масла в конце тушения.