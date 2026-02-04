Вместо готовых намазок: секрет нежного паштета своими руками (видео)

Прекрасное дополнение к завтраку

Рыбу готовят разными способами — ее запекают, варят, тушат, а хек часто готовят в томатном соусе для сытного обеда. Но сегодня мы предлагаем альтернативу — нежный и ароматный паштет, который легко приготовить дома без магазинных добавок. Важно выбирать свежее или охлажденное филе, без косточек и с равномерной текстурой, чтобы паштет получился однородным и шелковистым. Также можно экспериментировать с видами рыбы – например, горбуша, семга или форель добавят разные оттенки вкуса, а апельсиновая цедра сделает его более ароматным и освежающим. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "katia_cooking_".

Как приготовить рыбный паштет

Ингредиенты:

красная рыба (филе) – 400 г;

сливочный сыр – 200 г;

сок лимона – 1/2 шт.;

цедра апельсина – 1 шт.;

соль – по вкусу;

Способ приготовления:

Отварить или запечь рыбу до готовности. Переложить рыбу в блендер, добавить сливочный сыр, сок лимона, цедру апельсина и соль. Перебить в однородную кремовую текстуру. Переложить в миску или форму для подачи и охладить перед подачей.

Как и с чем подавать

Паштет идеально подходит на свежем хлебе, тосте или крекерах. Его можно украсить веточкой зелени, тонкими ломтиками лимона или небольшим количеством черной икры для праздничного вида. Также паштет хорошо сочетается с овощными салатами, маринованными огурцами или ломтиками свежих овощей. Для вечеринок можно подавать его в маленьких креманках с тостами рядом – такое оформление будет смотреться празднично и аппетитно.