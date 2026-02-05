Всего три ингредиента – и вкуснятина на столе: рецепт полезных домашних конфет (видео)

Готовится быстро – получается вкусно

В домашних условиях можно приготовить множество конфет – от простых шоколадных трюфелей до популярных "Рафаэло" с кокосовой стружкой. Но сегодня мы предлагаем более полезную альтернативу магазинным сладостям — конфеты из чернослива и орехов без лишнего сахара и консервантов. Это идеальный вариант для тех, кто хочет сладкого, но вместе с тем следит за составом продуктов. Главная ошибка – брать пересушенный чернослив или старые орехи, ведь именно от их качества зависит нежность и насыщенный вкус готовых конфет. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "tetiana_tsavaliuk".

Как приготовить полезные конфеты

Ингредиенты:

чернослив – 300 г;

орехи грецкие или другие – 300 г;

шоколад 70% – 150 г;

масло – 25 г.

Способ приготовления:

Промыть чернослив и при необходимости замочить в теплой воде на 10 минут, чтобы он стал мягким. Измельчить чернослив и орехи в блендере или мясорубке до однородной массы. Сформировать из полученной смеси небольшие шарики одинакового размера. Растопить шоколад на водяной бане вместе с маслом до гладкой текстуры. Окунуть каждую конфету в шоколад и выложить на пергамент. Поставить в холодильник на 30–40 минут до полного застывания.

Как и с чем подавать

Такие конфеты лучше всего подавать охлажденными – они прекрасно сочетаются с кофе, зеленым чаем или травяными настоями. Для праздничной подачи их можно выложить в бумажные капсулы или посыпать сверху кокосовой стружкой, какао или измельченными орехами. По желанию шоколад можно заменить белым или молочным, а часть орехов — миндалем или фундуком.

Эти конфеты – удачный пример того, как из простых и доступных ингредиентов можно создать полезный десерт без лишних добавок. Они хорошо хранятся в холодильнике несколько дней и станут прекрасной альтернативой фабричным сладостям как для взрослых, так и для детей.