Эту намазку из сельди съедают быстрее, чем нарезают хлеб: бюджетная закуска из доступных ингредиентов (видео)
Вкусная закуска
Сельдь – это популярная морская рыба с насыщенным вкусом и высоким содержанием полезных жиров, из которой готовят множество блюд: от классических салатов и форшмака до современных роллов с селедкой. Но сегодня предлагаем простую домашнюю намазку, которая может стать достойной альтернативой магазинным паштетам и закускам. Для наилучшего результата следует выбирать слабосоленую селедку без резкого запаха и с упругой текстурой, а плавленый сырок — без растительных жиров в составе. Типичная ошибка – добавлять слишком много лука или соли, ведь сама рыба уже имеет выраженный вкус и легко "перебивает" другие ингредиенты. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_anna__zelenska_".
Как приготовить намазку из сельди
Ингредиенты:
- филе сельди – 300 г;
- морковь вареная – 150 г;
- плавленый сырок – 2 шт.;
- масло сливочное – 100 г;
- лук – по вкусу.
Способ приготовления:
- Прокрутить филе сельди вместе с сыром и морковью через мясорубку или измельчить в блендере.
- Добавить мягкое сливочное масло и мелко нарезанный лук, тщательно перемешать до однородности.
- Попытаться по вкусу и при необходимости добавить немного соли или черного перца.
- Охладить намазку в холодильнике 30 минут для лучшей текстуры и вкуса.
Как и с чем подавать
Намазку из сельди лучше подавать на подсушенном тосте, ржаном хлебе или крекерах, дополняя маринованным огурцом, зеленью или тонкими кольцами красного лука. Она хорошо сочетается с отварным картофелем, свежими овощами и легкими салатами. Для праздничной подачи можно сформировать шарики, выложить в тарталетки или подать в виде рулетов из лаваша.