Эту намазку из сельди съедают быстрее, чем нарезают хлеб: бюджетная закуска из доступных ингредиентов (видео)

Вкусная закуска

Сельдь – это популярная морская рыба с насыщенным вкусом и высоким содержанием полезных жиров, из которой готовят множество блюд: от классических салатов и форшмака до современных роллов с селедкой. Но сегодня предлагаем простую домашнюю намазку, которая может стать достойной альтернативой магазинным паштетам и закускам. Для наилучшего результата следует выбирать слабосоленую селедку без резкого запаха и с упругой текстурой, а плавленый сырок — без растительных жиров в составе. Типичная ошибка – добавлять слишком много лука или соли, ведь сама рыба уже имеет выраженный вкус и легко "перебивает" другие ингредиенты. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_anna__zelenska_".

Как приготовить намазку из сельди

Ингредиенты:

филе сельди – 300 г;

морковь вареная – 150 г;

плавленый сырок – 2 шт.;

масло сливочное – 100 г;

лук – по вкусу.

Способ приготовления:

Прокрутить филе сельди вместе с сыром и морковью через мясорубку или измельчить в блендере. Добавить мягкое сливочное масло и мелко нарезанный лук, тщательно перемешать до однородности. Попытаться по вкусу и при необходимости добавить немного соли или черного перца. Охладить намазку в холодильнике 30 минут для лучшей текстуры и вкуса.

Как и с чем подавать

Намазку из сельди лучше подавать на подсушенном тосте, ржаном хлебе или крекерах, дополняя маринованным огурцом, зеленью или тонкими кольцами красного лука. Она хорошо сочетается с отварным картофелем, свежими овощами и легкими салатами. Для праздничной подачи можно сформировать шарики, выложить в тарталетки или подать в виде рулетов из лаваша.