Рецепт для зайнятих: ліниві голубці без загортання з ідеальним томатним соусом (відео)

Виходять надзвичайно смачними

Окрім класичних голубців, які потребують часу на бланшування капустяних листків і ретельне загортання, можна приготувати страву з таким самим смаком, але значно простішу в реалізації. Ліниві голубці — це сучасна домашня інтерпретація традиційної страви, яка зберігає баланс м’яса, рису та капусти, але без зайвих кроків. Для найкращого результату варто обирати молодшу капусту без грубих прожилок і фарш із мінімальною кількістю жиру, щоб страва була соковитою, але не важкою. Типова помилка — переварювати рис або використовувати занадто дрібно нашатковану капусту, через що маса стає кашоподібною і втрачає текстуру. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olena.foodblog".

Як приготувати ліниві голубці

Інгредієнти:

телячий фарш – 500 г;

капуста білокачанна – 400 г;

рис відварений – 200 г;

цибуля – 1 велика;

морква – 1 середня;

яйце – 1 шт.;

сметана – 2–3 ст. л.;

олія – 3–4 ст. л.;

томатний сік – 350 мл;

сіль – за смаком;

чорний перець – за смаком;

паприка – 1 ч. л.;

Спосіб приготування:

Відварити рис до напівготовності та охолодити. Обсмажити на олії подрібнену цибулю, додати натерту моркву й нашатковану капусту, накрити кришкою та протушити 5–7 хвилин. Змішати фарш, рис, овочі, яйце, сметану та спеції до однорідної маси. Сформувати котлети або викласти масу ложкою у широку сковорідку чи сотейник. Залити томатним соком, накрити кришкою та тушити на малому вогні 35–40 хвилин.

Як і з чим подавати

Ліниві голубці найкраще смакують гарячими, зі свіжою зеленню та ложкою сметани або натурального йогурту. Їх можна подавати як самостійну страву або доповнити легким салатом зі свіжих овочів чи маринованими огірками. Добре поєднуються з житнім хлібом, лавашем або грінками з часником. За бажанням соус можна зробити більш вершковим, додавши трохи вершків або вершкового масла наприкінці тушкування.