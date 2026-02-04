Тает во рту как мороженое: простой рецепт торта "Пломбир" без выпечки (видео)

Укр

Тает во рту как мороженое: простой рецепт торта "Пломбир" без выпечки

Наталья Граковская
Торт "Пломбир"
Торт "Пломбир"

Нежный, сливочный десерт готовится из доступных продуктов

Для приготовления домашних десертов не всегда нужна духовка. Ранее мы делились рецептом чизкейка из двух ингредиентов, а теперь предлагаем попробовать приготовить торт "Пломбир". Такое название не случайно. Этот торт получается нежным, сливочным и по вкусу напоминает мороженое. Рецептом десерта поделилась кулинарный блогер zhuravlina_cooking.

Как приготовить торт "Пломбир"

Ингредиенты

Для песочной крошки:

  • Мука — 250 г
  • Сахар — 60 г
  • Сливочное масло — 120 г
  • Соль — щепотка

Для заварного крема:

  • Сметана (20%) — 500 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Сахар — 120 г
  • Кукурузный крахмал — 1 ст. л.
  • Ванильный сахар — 20 г
  • Сливочное масло — 50–60 г

Способ приготовления:

  1. В миске соедините мягкое сливочное масло, сахар, муку и щепотку соли. Разотрите массу руками до состояния мелкой крошки. Выложите смесь на сухую сковороду и обжаривайте на среднем огне, постоянно помешивая, около 5–6 минут до золотистого цвета.
  2. В сотейнике смешайте яйца, сахар, кукурузный крахмал и сметану. Поставьте на средний огонь и варите, непрерывно помешивая венчиком до загустения. Как только появятся первые пузырьки, поварите еще 30 секунд и снимайте с плиты.
  3. В горячий крем добавьте ванильный сахар и сливочное масло, перемешайте до однородности.
  4. Отложите 4 столовые ложки крошки для украшения верха. Остальную массу разделите на 4 равные части.
  5. Дно формы (диаметром 20–22 см) застелите пергаментом. Выкладывайте слоями: слой крошки, затем слой горячего крема. Повторяйте, пока не закончатся ингредиенты. Последним слоем распределите отложенную ранее крошку.
  6. Накройте форму пищевой пленкой "в контакт". Дайте торту остыть при комнатной температуре, после чего уберите в холодильник на 6–8 часов (лучше на ночь) для пропитки и стабилизации.
