Тает во рту как мороженое: простой рецепт торта "Пломбир" без выпечки (видео)
Нежный, сливочный десерт готовится из доступных продуктов
Для приготовления домашних десертов не всегда нужна духовка. Ранее мы делились рецептом чизкейка из двух ингредиентов, а теперь предлагаем попробовать приготовить торт "Пломбир". Такое название не случайно. Этот торт получается нежным, сливочным и по вкусу напоминает мороженое. Рецептом десерта поделилась кулинарный блогер zhuravlina_cooking.
Как приготовить торт "Пломбир"
Ингредиенты
Для песочной крошки:
- Мука — 250 г
- Сахар — 60 г
- Сливочное масло — 120 г
- Соль — щепотка
Для заварного крема:
- Сметана (20%) — 500 г
- Яйца — 2 шт.
- Сахар — 120 г
- Кукурузный крахмал — 1 ст. л.
- Ванильный сахар — 20 г
- Сливочное масло — 50–60 г
Способ приготовления:
- В миске соедините мягкое сливочное масло, сахар, муку и щепотку соли. Разотрите массу руками до состояния мелкой крошки. Выложите смесь на сухую сковороду и обжаривайте на среднем огне, постоянно помешивая, около 5–6 минут до золотистого цвета.
- В сотейнике смешайте яйца, сахар, кукурузный крахмал и сметану. Поставьте на средний огонь и варите, непрерывно помешивая венчиком до загустения. Как только появятся первые пузырьки, поварите еще 30 секунд и снимайте с плиты.
- В горячий крем добавьте ванильный сахар и сливочное масло, перемешайте до однородности.
- Отложите 4 столовые ложки крошки для украшения верха. Остальную массу разделите на 4 равные части.
- Дно формы (диаметром 20–22 см) застелите пергаментом. Выкладывайте слоями: слой крошки, затем слой горячего крема. Повторяйте, пока не закончатся ингредиенты. Последним слоем распределите отложенную ранее крошку.
- Накройте форму пищевой пленкой "в контакт". Дайте торту остыть при комнатной температуре, после чего уберите в холодильник на 6–8 часов (лучше на ночь) для пропитки и стабилизации.