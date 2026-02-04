Тает во рту как мороженое: простой рецепт торта "Пломбир" без выпечки (видео)

Нежный, сливочный десерт готовится из доступных продуктов

Для приготовления домашних десертов не всегда нужна духовка. Ранее мы делились рецептом чизкейка из двух ингредиентов, а теперь предлагаем попробовать приготовить торт "Пломбир". Такое название не случайно. Этот торт получается нежным, сливочным и по вкусу напоминает мороженое. Рецептом десерта поделилась кулинарный блогер zhuravlina_cooking.

Как приготовить торт "Пломбир"

Ингредиенты

Для песочной крошки:

Мука — 250 г

Сахар — 60 г

Сливочное масло — 120 г

Соль — щепотка

Для заварного крема:

Сметана (20%) — 500 г

Яйца — 2 шт.

Сахар — 120 г

Кукурузный крахмал — 1 ст. л.

Ванильный сахар — 20 г

Сливочное масло — 50–60 г

Способ приготовления: