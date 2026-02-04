Нежная творожная запеканка с ягодами: как чизкейк, только проще (видео)
-
-
Творог – это универсальный продукт, богатый белками, кальцием и витаминами группы B.
Из него традиционно готовят сырники, запеканки, пироги, в частности тертый пирог с творогом и десерты, ведь он делает выпечку мягкой и нежной. Сегодня мы предлагаем легкий вариант запеканки с фруктами, которая получается воздушной, как чизкейк, и готовится быстро, без лишних хлопот. Для лучшего вкуса выбирайте свежий, плотный творог без лишней жидкости, а замороженные ягоды предварительно немного разморозьте и обсушите, чтобы запеканка не стала водянистой. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "emiliya.yevtushenko".
Нюансы, на которые стоит обратить внимание: не перемешивайте массу слишком долго, чтобы творог не потерял структуру и не стал жидким; крахмал добавляет запеканке воздушности и нежности, но его можно заменить манкой или небольшим количеством муки. Фрукты могут быть использованы любые: яблоки, груши, ягоды или смесь нескольких видов. Также можно подсластить массу сгущенкой вместо сахара для более насыщенного вкуса.
Как приготовить запеканку с ягодами
Ингредиенты:
- творог – 300 г;
- яйца — 2 шт.;
- крахмал — 2 ст. л.;
- ванилин – по вкусу;
- соль – щепотка;
- сахар – по вкусу;
- фрукты или ягоды (замороженные или свежие) – произвольно;
Способ приготовления:
- Разогреть духовой шкаф до 180°C.
- Перебить творог блендером в кремовую текстуру или перетереть через сито.
- Добавить яйца, ванилин, соль и крахмал, хорошо перемешать.
- Переложить массу в форму или силиконовую форму с пергаментом.
- Выложить сверху фрукты или ягоды, по желанию присыпать сахаром.
- Выпекать 35–40 минут до нежной слегка румяной корочки.
Как и с чем подавать
Запеканку лучше подавать теплой или комнатной температуры, можно украсить свежими ягодами, фруктовым соусом или легким йогуртом. Она идеально сочетается с чаем, кофе или молочными напитками. Для праздничной подачи можно посыпать сверху тертым шоколадом или подавать с ягодами в собственном соке. Эта запеканка подойдет как на завтрак, так и как лёгкий десерт после обеда.