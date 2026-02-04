Нежная творожная запеканка с ягодами: как чизкейк, только проще (видео)

Творог – это универсальный продукт, богатый белками, кальцием и витаминами группы B.

Из него традиционно готовят сырники, запеканки, пироги, в частности тертый пирог с творогом и десерты, ведь он делает выпечку мягкой и нежной. Сегодня мы предлагаем легкий вариант запеканки с фруктами, которая получается воздушной, как чизкейк, и готовится быстро, без лишних хлопот. Для лучшего вкуса выбирайте свежий, плотный творог без лишней жидкости, а замороженные ягоды предварительно немного разморозьте и обсушите, чтобы запеканка не стала водянистой. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "emiliya.yevtushenko".

Нюансы, на которые стоит обратить внимание: не перемешивайте массу слишком долго, чтобы творог не потерял структуру и не стал жидким; крахмал добавляет запеканке воздушности и нежности, но его можно заменить манкой или небольшим количеством муки. Фрукты могут быть использованы любые: яблоки, груши, ягоды или смесь нескольких видов. Также можно подсластить массу сгущенкой вместо сахара для более насыщенного вкуса.

Как приготовить запеканку с ягодами

Ингредиенты:

творог – 300 г;

яйца — 2 шт.;

крахмал — 2 ст. л.;

ванилин – по вкусу;

соль – щепотка;

сахар – по вкусу;

фрукты или ягоды (замороженные или свежие) – произвольно;

Способ приготовления:

Разогреть духовой шкаф до 180°C. Перебить творог блендером в кремовую текстуру или перетереть через сито. Добавить яйца, ванилин, соль и крахмал, хорошо перемешать. Переложить массу в форму или силиконовую форму с пергаментом. Выложить сверху фрукты или ягоды, по желанию присыпать сахаром. Выпекать 35–40 минут до нежной слегка румяной корочки.

Как и с чем подавать

Запеканку лучше подавать теплой или комнатной температуры, можно украсить свежими ягодами, фруктовым соусом или легким йогуртом. Она идеально сочетается с чаем, кофе или молочными напитками. Для праздничной подачи можно посыпать сверху тертым шоколадом или подавать с ягодами в собственном соке. Эта запеканка подойдет как на завтрак, так и как лёгкий десерт после обеда.