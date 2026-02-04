Не просто каша, а настоящее наслаждение: как приготовить полезную овсянку с ароматными яблоками

Нежная овсянка с карамелизированными яблоками не только зарядит энергией, но и наполнит дом невероятным ароматом уюта

Овсянка считается королевой завтраков. Эта каша богата клетчаткой, помогает работе пищеварения и дарит ощущение сытости на пол дня, поэтому ее не зря называют одним из самых полезных утренних приемов пищи.

Раньше мы уже делились рецептом соленой овсянки, а в холодные дни предлагаем приготовить ароматную сладкую версию – нежную овсянку с яблоками, корицей и орехами. Такая каша получится не только вкусной и полезной, но и наполнит дом уютным ароматом. Рецептом с нами поделились в Telegram-канале "Смачна хата".

Как приготовить овсянку с яблоками

Ингредиенты:

Овсяные хлопья — 1 стакан

Молоко (или вода) — 2 стакана

Яблоко большое – 1 шт.

Сливочное масло – 1 ч. л.

Корица молотая – 1/2 ч. л.

Мед или кленовый сироп – 1-2 ст. л.

Орехи (грецкий или миндаль) — горсть

Семена чиа или льна – по желанию

Способ приготовления:

В кастрюле доведите молоко или воду до кипения. Всыпьте овсянку и варите на небольшом огне 5–7 минут. Постоянно помешивайте, пока каша не приобретет кремовую консистенцию. Пока варится каша, нарежьте яблоко кубиками. На сковороде растопите сливочное масло, добавьте яблоки и посыпьте их корицей. Обжаривайте 3–5 минут до мягкости. В готовую овсянку добавьте мед или сироп, тщательно перемешайте. Выложите кашу в глубокую тарелку, сверху украсьте теплыми пряными яблоками, измельченными орехами и семенами.

Как и с чем подавать

Овсянка быстро остывает и застывает. Поэтому перед тем как выкладывать кашу, ополосните тарелку кипятком, чтобы завтрак дольше оставался теплым.

Добавьте щепотку соли даже в сладкую кашу. Соль – это усилитель вкуса, она сделает аромат корицы и яблок ярче. А если каша кажется слишком густой, добавьте немного горячего молока.

К овсянке с яблоками подавайте теплые напитки. Подойдет как горячее какао, так и травяной чай.