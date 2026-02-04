Оригинальный соус сделает скумбрию еще вкуснее: быстрый и ароматный рецепт запеченной рыбы (видео)
Готовится быстро, нравится всем
Скумбрия – это жирная морская рыба с нежным вкусом и легкой текстурой, которую часто готовят на гриле, жарят или маринуют в соевом соусе и специях. Ее легко подвергать разным способам приготовления: от быстрого запекания до тушения или соления. Свежая рыба имеет упругое тело и чистые, блестящие чешуи, тогда как для маринада лучше выбирать лимонный сок и соевый соус без лишней соли, чтобы не пересолить блюдо. Сегодня мы предлагаем простой способ запекания скумбрии в фольге с ароматным маринадом, делающим рыбу нежной, сочной и насыщенной вкусом. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cook_with_me_at_home".
Как вкусно запечь скумбрию
Ингредиенты:
- скумбрия – 1 шт.;
- перец черный – по вкусу;
- кориандр – по вкусу;
- соевый соус – 5 ст.л.;
- лимонный сок – 1 ст.л.;
- сахар – 1 ч.л.;
- растительное масло – 1 ст.л.;
Способ приготовления:
- Очистить рыбу: удалить голову, плавники, хвост и позвоночник. Снять внутренности и черную пленку.
- Разрезать на два филе и посыпать перцем и кориандром по бокам.
- Порезать филе на небольшие кусочки и выложить в челноки из фольги кожурой вверх.
- Смешать маринад: соевый соус, лимонный сок, растительное масло и сахар.
- Полить рыбу маринадом и оставить мариноваться на 30 минут.
- Запекать в разогретой духовке при 200°C в течение 15 минут.
- Подавать горячей со свежими или тушеными овощами.
Как и с чем подавать
Такую запеченную скумбрию лучше всего подавать горячей прямо из духовки. Ее можно выложить на листья салата или подать с овощным гарниром: запеченным картофелем, тушеными овощами или рисом. Сверху блюдо можно украсить свежей зеленью, дольками лимона или лайма для свежести. К рыбе хорошо подходят соусы на основе йогурта, горчицы или лёгкого майонезного соуса. Этот рецепт идеально подходит и для обыденного обеда, и для праздничного стола – рыбка выглядит аппетитно и готовится очень быстро.