Когда хочется быстрой выпечки: простое песочное печенье без миксера (видео)
Домашняя выпечка хороша тем, что позволяет контролировать состав, свежесть ингредиентов и уровень сладости, а наполняет дом особым ароматом.
Дома легко приготовить разные десерты – от кексов и бисквитов до популярного шоколадного печенья. Но сегодня мы предлагаем песочное печенье — базовую классическую выпечку, которая не нуждается в сложной технике и всегда получается удачной. Для лучшего результата следует выбирать качественное сливочное масло с высоким содержанием жира и действительно холодную сметану, ведь именно температура ингредиентов отвечает за рассыпчатую текстуру. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "top_havchik_".
Как приготовить песочное печенье
Ингредиенты:
- мука – 250 г;
- разрыхлитель – ½ ч. л.;
- соль – щепотка;
- сахарная пудра – 1,5 ст. л.;
- сливочное масло холодное – 125 г;
- желтки – 2 шт.;
- сметана холодная – 1,5 ст. л.;
- сахарная пудра для обкачки – при необходимости;
- шоколад для декора – по желанию.
Способ приготовления:
- Подготовить сухие ингредиенты, просеять муку, добавить разрыхлитель, соль и сахарную пудру и перемешать.
- Добавить холодное масло и быстро перетереть руками или ножом в мелкую крошку.
- Ввести желтки и сметану и быстро замесить мягкое тесто, не перегревая его.
- Завернуть тесто в пленку и охладить в холодильнике в течение 1 часа.
- Сформировать печенье желаемой формы, выложить на противень с пергаментом.
- Выпекать при температуре 180°C в течение 20–25 минут до легкой румяности.
- После полного охлаждения при желании украсить растопленным шоколадом или посыпать сахарной пудрой.
Как и с чем подавать
Песочное печенье лучше всего подходит со свежезаваренным чаем, кофе или какао. Его можно подавать на большой тарелке, пересыпав сахарной пудрой или дополнив ягодами и кусочками шоколада. Такое печенье хорошо сочетается со сливочными кремами, сгущенкой или фруктовыми соусами, если хочется более десертного варианта.
Песочное печенье – это пример универсальной домашней выпечки, подходящей и для ежедневного чаепития, и для праздничного стола. Простой состав и базовая технология позволяют легко экспериментировать со вкусами, добавляя орехи, цедру или специи. Главное правило – не перемешивать тесто и работать с холодными ингредиентами, тогда текстура будет идеально нежной и рассыпчатой.