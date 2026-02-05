Когда хочется быстрой выпечки: простое песочное печенье без миксера (видео)

Домашняя выпечка хороша тем, что позволяет контролировать состав, свежесть ингредиентов и уровень сладости, а наполняет дом особым ароматом.

Дома легко приготовить разные десерты – от кексов и бисквитов до популярного шоколадного печенья. Но сегодня мы предлагаем песочное печенье — базовую классическую выпечку, которая не нуждается в сложной технике и всегда получается удачной. Для лучшего результата следует выбирать качественное сливочное масло с высоким содержанием жира и действительно холодную сметану, ведь именно температура ингредиентов отвечает за рассыпчатую текстуру. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "top_havchik_".

Как приготовить песочное печенье

Ингредиенты:

мука – 250 г;

разрыхлитель – ½ ч. л.;

соль – щепотка;

сахарная пудра – 1,5 ст. л.;

сливочное масло холодное – 125 г;

желтки – 2 шт.;

сметана холодная – 1,5 ст. л.;

сахарная пудра для обкачки – при необходимости;

шоколад для декора – по желанию.

Способ приготовления:

Подготовить сухие ингредиенты, просеять муку, добавить разрыхлитель, соль и сахарную пудру и перемешать. Добавить холодное масло и быстро перетереть руками или ножом в мелкую крошку. Ввести желтки и сметану и быстро замесить мягкое тесто, не перегревая его. Завернуть тесто в пленку и охладить в холодильнике в течение 1 часа. Сформировать печенье желаемой формы, выложить на противень с пергаментом. Выпекать при температуре 180°C в течение 20–25 минут до легкой румяности. После полного охлаждения при желании украсить растопленным шоколадом или посыпать сахарной пудрой.

Как и с чем подавать

Песочное печенье лучше всего подходит со свежезаваренным чаем, кофе или какао. Его можно подавать на большой тарелке, пересыпав сахарной пудрой или дополнив ягодами и кусочками шоколада. Такое печенье хорошо сочетается со сливочными кремами, сгущенкой или фруктовыми соусами, если хочется более десертного варианта.

Песочное печенье – это пример универсальной домашней выпечки, подходящей и для ежедневного чаепития, и для праздничного стола. Простой состав и базовая технология позволяют легко экспериментировать со вкусами, добавляя орехи, цедру или специи. Главное правило – не перемешивать тесто и работать с холодными ингредиентами, тогда текстура будет идеально нежной и рассыпчатой.