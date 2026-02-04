Сколько хлеба добавлять в фарш, чтобы котлеты были сочными: известна правильная пропорция

В фарш нужно добавлять только белый хлеб

Котлеты — одно из самых популярных мясных блюд в повседневном меню. На первый взгляд кажется, что приготовить их проще простого, однако даже в таком привычном рецепте есть свои тонкости. Не зная их, котлеты легко испортить.

Одна из распространённых ошибок связана с добавлением хлеба в фарш. Многие считают, что его кладут только для увеличения объёма мяса, но на самом деле этот ингредиент помогает сохранить сочность и сделать котлеты более нежными. Главное — не переборщить с его количеством.

Для чего хлеб добавляют в фарш

Хлеб действительно помогает увеличить порцию фарша. Но он выполняет и более важную функцию. Размоченный хлеб впитывает влагу из фарша и удерживает её внутри во время жарки или запекания. Именно благодаря этому котлеты не пересыхают, а получаются сочными и нежными.

Сколько хлеба нужно добавлять в фарш

Хлеб может как улучшить, так и испортить котлеты, если не соблюдать пропорции. Большое количество хлеба сделает котлеты слишком мягкими, и они будут распадаться, а если добавить мало хлеба, котлеты могут получиться сухими и жесткими. Оптимальная пропорция — это 1 часть хлеба на 4 части мяса. Это позволяет достичь идеальной консистенции.

Кулинар Евгений Клопотенко советует на 1 килограмм фарша добавлять 200–250 граммов белого хлеба, размоченного в 300–350 миллилитрах воды, молока или жирных сливок.

Важно использовать именно белый хлеб без корки — он лучше впитывает жидкость и делает фарш однородным. Хлеб обязательно нужно хорошо отжать, чтобы не было лишней влаги. И тогда котлеты получатся действительно вкусными.

