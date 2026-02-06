Домашние рогалики с вареньем: простой рецепт, который всегда удается (видео)
Выпечка бывает разной – от нежных тортов и кексов до быстрого печенья и рулетов.
Особенно популярно американское шоколадное печенье, известное своей мягкой сердцевиной и хрустящей корочкой. Но сегодня мы предлагаем приготовить рогалики с вареньем, которые не нуждаются в сложных техниках, а смакуют не хуже магазинных. Важно использовать качественные продукты: свежий смалец или масло, домашнее варенье и свежую муку обеспечат нежную текстуру и насыщенный аромат выпечки. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olha.holovina".
Как приготовить домашние рогалики
Ингредиенты:
Тесто:
- смалец — 200 г;
- кефир — 150 мл;
- сода — 1 ч. л.;
- мука — 400 г;
Начинка:
- сливовое варенье – по вкусу;
- немного розового варенья — по желанию;
- орехи (поджаренные и измельченные) – 50–70 г;
Для украшения:
- сахарная пудра – по вкусу;
- шоколад – по желанию;
Способ приготовления:
- Смешать смалец с кефиром до однородности.
- Добавить соду и тщательно перемешать.
- Постепенно всыпать муку и замесить мягкое не липкое тесто.
- Разделить тесто на 3-4 части, завернуть в пищевую пленку и оставить в холодильнике на 1 час.
- Раскатать каждую часть в круг толщиной около 1 мм и нарезать на треугольники.
- На широкую часть каждого треугольника выложить начинку, защипнуть края и скрутить рогалики.
- Выложить на противень, застеленный пергаментом.
- Выпекать в разогретой духовке при 180°C 20–25 минут до золотистого цвета.
- После охлаждения посыпать сахарной пудрой или полить растопленным шоколадом.
Как и с чем подавать
Рогалики с вареньем лучше подавать теплыми, посыпанными сахарной пудрой или полить растопленным шоколадом для декора. Они отлично сочетаются с чашечкой кофе, чая или молока. Для праздничной подачи можно выложить их на плоское блюдо в ряд или кружком, украсив свежими ягодами или мятой. Такие рогалики отлично дополнят завтрак, полдник или станут десертом на любом столе.