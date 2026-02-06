Укр

Домашние рогалики с вареньем: простой рецепт, который всегда удается (видео)

Мария Швец
Домашние рогалики
Домашние рогалики. Фото instagram.com

Выпечка бывает разной – от нежных тортов и кексов до быстрого печенья и рулетов.

Особенно популярно американское шоколадное печенье, известное своей мягкой сердцевиной и хрустящей корочкой. Но сегодня мы предлагаем приготовить рогалики с вареньем, которые не нуждаются в сложных техниках, а смакуют не хуже магазинных. Важно использовать качественные продукты: свежий смалец или масло, домашнее варенье и свежую муку обеспечат нежную текстуру и насыщенный аромат выпечки. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olha.holovina".

Как приготовить домашние рогалики

Ингредиенты:

Тесто:

  • смалец — 200 г;
  • кефир — 150 мл;
  • сода — 1 ч. л.;
  • мука — 400 г;

Начинка:

  • сливовое варенье – по вкусу;
  • немного розового варенья — по желанию;
  • орехи (поджаренные и измельченные) – 50–70 г;

Для украшения:

  • сахарная пудра – по вкусу;
  • шоколад – по желанию;

Способ приготовления:

  1. Смешать смалец с кефиром до однородности.
  2. Добавить соду и тщательно перемешать.
  3. Постепенно всыпать муку и замесить мягкое не липкое тесто.
  4. Разделить тесто на 3-4 части, завернуть в пищевую пленку и оставить в холодильнике на 1 час.
  5. Раскатать каждую часть в круг толщиной около 1 мм и нарезать на треугольники.
  6. На широкую часть каждого треугольника выложить начинку, защипнуть края и скрутить рогалики.
  7. Выложить на противень, застеленный пергаментом.
  8. Выпекать в разогретой духовке при 180°C 20–25 минут до золотистого цвета.
  9. После охлаждения посыпать сахарной пудрой или полить растопленным шоколадом.

Как и с чем подавать

Рогалики с вареньем лучше подавать теплыми, посыпанными сахарной пудрой или полить растопленным шоколадом для декора. Они отлично сочетаются с чашечкой кофе, чая или молока. Для праздничной подачи можно выложить их на плоское блюдо в ряд или кружком, украсив свежими ягодами или мятой. Такие рогалики отлично дополнят завтрак, полдник или станут десертом на любом столе.

#Выпечка #Готовим дома #Рогалики