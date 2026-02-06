Домашние рогалики с вареньем: простой рецепт, который всегда удается (видео)

Выпечка бывает разной – от нежных тортов и кексов до быстрого печенья и рулетов.

Особенно популярно американское шоколадное печенье, известное своей мягкой сердцевиной и хрустящей корочкой. Но сегодня мы предлагаем приготовить рогалики с вареньем, которые не нуждаются в сложных техниках, а смакуют не хуже магазинных. Важно использовать качественные продукты: свежий смалец или масло, домашнее варенье и свежую муку обеспечат нежную текстуру и насыщенный аромат выпечки. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olha.holovina".

Как приготовить домашние рогалики

Ингредиенты:

Тесто:

смалец — 200 г;

кефир — 150 мл;

сода — 1 ч. л.;

мука — 400 г;

Начинка:

сливовое варенье – по вкусу;

немного розового варенья — по желанию;

орехи (поджаренные и измельченные) – 50–70 г;

Для украшения:

сахарная пудра – по вкусу;

шоколад – по желанию;

Способ приготовления:

Смешать смалец с кефиром до однородности. Добавить соду и тщательно перемешать. Постепенно всыпать муку и замесить мягкое не липкое тесто. Разделить тесто на 3-4 части, завернуть в пищевую пленку и оставить в холодильнике на 1 час. Раскатать каждую часть в круг толщиной около 1 мм и нарезать на треугольники. На широкую часть каждого треугольника выложить начинку, защипнуть края и скрутить рогалики. Выложить на противень, застеленный пергаментом. Выпекать в разогретой духовке при 180°C 20–25 минут до золотистого цвета. После охлаждения посыпать сахарной пудрой или полить растопленным шоколадом.

Как и с чем подавать

Рогалики с вареньем лучше подавать теплыми, посыпанными сахарной пудрой или полить растопленным шоколадом для декора. Они отлично сочетаются с чашечкой кофе, чая или молока. Для праздничной подачи можно выложить их на плоское блюдо в ряд или кружком, украсив свежими ягодами или мятой. Такие рогалики отлично дополнят завтрак, полдник или станут десертом на любом столе.