Приготовите без света: воздушный десерт-облачко для всей семьи (видео)
Готовится быстро и получается вкусным
Вкусных десертов дома можно приготовить множество: от классических тортов и кексов до современных вариантов типа Сникерс-трайфл. Но сегодня мы предлагаем очень простой и легкий десерт-облачко, который готовится всего за несколько минут и не нуждается в выпечке. Для максимально нежной текстуры важно использовать ряженку высокого качества и спелые бананы, а какао лучше брать натуральное без добавок, чтобы вкус оставался чистым. Желатин следует растворять аккуратно, не доводя до кипения, и постепенно вводить в массу, чтобы десерт получился воздушным и кремовым. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olha.holovina".
Как приготовить шоколадный десерт
Ингредиенты :
- ряженка – 450–500 мл;
- какао – 2 ст. л.;
- сахар/сахарная пудра – 2 ст. л.;
- желатин – 10 г;
- вода – 50 мл;
- банан – 2 шт.;
Способ приготовления:
- Растворить желатин в воде и оставить набухать до полного растворения.
- Добавить в ряженку какао, сахар и нарезанный банан.
- Перебить массу блендером в кремовую текстуру.
- Растопленный желатин тонкой струйкой влить в десерт и еще раз перебить до однородности.
- Разлить по формочкам и охлаждать в холодильнике минимум 1 час.
Как и с чем подавать:
Десерт-облачко лучше всего подавать охлажденным, прямо из формочек, посыпав немного какао или натертым шоколадом для дополнительного вкуса. Также можно добавить свежие ягоды, орехи или медовую глазурь, чтобы разнообразить текстуру и вкус. Он хорошо сочетается с кофе, чаем или горячим шоколадом, а для праздничной подачи можно использовать прозрачные стаканы или маленькие креманки. Благодаря простоте приготовления десерт станет отличным вариантом для быстрого перекуса или десерта после ужина.