Когда пиццы хочется здесь и сейчас: ленивый рецепт домашней выпечки без лишней мороки (видео)

Пицца – это одно из самых популярных блюд в мире, которое традиционно готовят на дрожжевом или бездрожжевом тесте в духовке, печи или даже в мультиварке. Классический вариант требует времени на замес и подъем теста, но современная домашняя кухня все чаще ищет более быстрые альтернативы. Но сегодня мы предлагаем ленивый вариант пиццы на жидком тесте, позволяющий получить тот самый знакомый вкус без лишних хлопот. Такой формат особенно популярен в домашних рецептах постсоветского пространства, где пиццу часто адаптируют под ингредиенты из холодильника. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "inna_pro.food".

Как приготовить домашнюю пиццу

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.;

молоко – 400 мл;

мука – 200 г;

соль – по вкусу;

салями – 100 г;

сосиски – 100 г;

оливки – 50 г;

помидоры – 2 шт.;

твердый сыр – 150 г;

растительное масло – 1 ст. л. для формы.

Способ приготовления:

Смешать яйца, молоко, муку и соль до однородной жидкой консистенции. Застлать противень пергаментом, смазать маслом и вылить тесто ровным слоем. Нарезать начинку, выложить равномерно сверху и щедро посыпать тертым сыром. Запекать в разогретой духовке при 180 °C 25–30 минут до золотистой корочки.

Как и с чем подавать

Ленивую пиццу лучше всего подавать горячей сразу после духовки, нарезав на большие треугольники или квадраты. Хорошо подходит со свежими овощами, зеленым салатом или маринованными огурцами. По желанию ее можно дополнить соусами – томатным, чесночным или сметанно-горчичным. Для подачи пиццу удобно украсить свежей зеленью, рукколой или базиликом.

Этот рецепт – идеальный вариант для скорого ужина, неожиданных гостей или когда просто хочется чего-нибудь вкусного без долгого стояния на кухне. Ленивая пицца легко подстраивается под любые вкусы и позволяет экспериментировать с начинками. Именно поэтому она часто становится "очередным" блюдом во многих семьях. А главное – результат почти всегда получается удачным даже без кулинарного опыта.