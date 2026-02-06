Сколько варить яйца, чтобы они были ни сырые, ни переваренные: известно точное время

Яйца легко переварить или оставить сырыми, если готовить "на глаз"

Яйца — один из самых популярных продуктов для завтрака и незаменимый ингредиент для многих салатов и других блюд. В зависимости от рецепта их варят всмятку или вкрутую. Но если не засечь время и готовить "на глаз", яйца легко переварить или, наоборот, оставить сырыми внутри.

Как правильно варить яйца

Независимо от того, какой консистенции должен получиться желток, для варки лучше всего использовать яйца комнатной температуры. Главный лайфхак — всегда отмеряйте время от момента закипания воды. Чтобы остановить процесс приготовления и облегчить очистку, переложите яйца в ледяную воду на 5 минут.

Сколько варить яйца "в мешочек"

Чтобы желток остался жидким, положите яйца в холодную воду, доведите до кипения и варите 4-5 минут. Либо осторожно опустите яйца в кипящую воду и варите 1 минуту, затем снимите с огня и дайте постоять под крышкой 5-7 минут.

Сколько варить яйца "вкрутую"

Если вам нужно, чтобы белок и желток после варки получились твердыми, но без серого налета, залейте яйца холодной водой, доведите до кипения и варите 8-10 минут.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как варить свеклу, чтобы она не теряла свой цвет и вкус.