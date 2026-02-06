Пять минут — и готово: рецепт салата с "Мивиной", который удивит (видео)
Этот быстрый салат прекрасно утоляет голод
После тяжелого дня или на перекус обычно хочется приготовить что-то быстрое, вкусное и питательное без лишних хлопот. В таких случаях можно приготовить быстрый салат с тунцом и огурцом или с лапшой быстрого приготовления "Мивина" и копчеными колбасками. Это простое блюдо, которое хорошо утоляет голод, а на его приготовление понадобится всего пять минут. Рецептом вкусной закуски поделилась кулинарная блогерша albik.food.
Ингредиенты:
- Консервированная кукуруза — 150 г
- Кабаноси — 100 г
- Маринованный огурец — 100 г
- Отварные яйца – 2 шт.
- Лапша быстрого приготовления — 1 упаковка
- Майонез
- Перец черный молотый
Если у вас нет кабаноси, вместо них подойдет копченая куриная грудка или ветчина.
Способ приготовления:
- Лапшу заливаем кипятком и оставляем на 5 минут. Специи из пакетика лучше добавлять только наполовину, чтобы салат не получился слишком соленым.
- Кабаноси нарезаем кружочками. Огурцы – кубиком, примерно такого же размера, как зерна кукурузы. Яйца натираем на мелкой терке.
- Добавляем кукурузу к другим продуктам.
- Также добавляем в миску лапшу. Следим, чтобы не попала лишняя вода.
- Заправляем салат майонезом, перчим и перемешиваем.
Как и с чем подавать
Так как салат достаточно сытный, лучше подавать его порционно. Перед тем можно добавить в блюдо мелко нарезанный укроп или зеленый лук.