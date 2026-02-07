Вся магия — в заправке: салат из свеклы, которая удивит с первой ложки (видео)
Салат с необычной заправкой
Салаты бывают самые разные – от простых овощных до сытных вариантов с мясом, в частности популярный салат с курицей, кукурузой и огурцами. Но сегодня мы предлагаем обратить внимание на менее очевидное, но очень удачное сочетание — свеклу, фету и орехи с акцентной заправкой. В таких рецептах решающую роль играет не количество ингредиентов, а их качество: свекла должна быть сладкой и сочной, фета – не слишком соленой, а орехи – свежими и хорошо поджаренными. Типичная ошибка – резать свеклу слишком мелко или переборщить с уксусом, из-за чего салат теряет баланс и нежность вкуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "iren.lazun".
Как приготовить салат со свеклой и фетой
Ингредиенты:
- свекла вареная – 500 г;
- фета – 150 г;
- лук репчатый – 1 шт.;
- орехи поджаренные – 50 г;
- зелень (укроп, петрушка) – по вкусу;
Для заправки:
- горчица в зернах – 1 ст. л.;
- уксус яблочный или обычный – 1 ст. л.;
- масло растительное – 2 ст. л.;
- мед – 1 ч. л.;
Способ приготовления:
- Нарезать свеклу средним кубиком.
- Нарезать лук тонкими полукольцами.
- Поломать фету руками или нарезать кубиками.
- Крупно порезать орехи.
- Соединить все ингредиенты в миске и добавить зелень.
- Смешайте все компоненты заправки в отдельном сосуде.
- Полить салат заправкой, аккуратно перемешать и дать настояться 5 минут.
Как и с чем подавать
Этот салат лучше подавать охлажденным, в глубокой прозрачной миске или порционно в креманках. Хорошо сочетается с подсушенным багетом, гренками или как легкий гарнир к запеченному мясу или рыбе. Для праздничной подачи можно добавить несколько орехов сверху и украсить миксом зелени или зернами граната.
В результате получается универсальный салат, который подходит и для будней, и для праздничного стола, а главный секрет его успеха – в правильно сбалансированной заправке.