Вся магия — в заправке: салат из свеклы, которая удивит с первой ложки (видео)

Салат с необычной заправкой

Салаты бывают самые разные – от простых овощных до сытных вариантов с мясом, в частности популярный салат с курицей, кукурузой и огурцами. Но сегодня мы предлагаем обратить внимание на менее очевидное, но очень удачное сочетание — свеклу, фету и орехи с акцентной заправкой. В таких рецептах решающую роль играет не количество ингредиентов, а их качество: свекла должна быть сладкой и сочной, фета – не слишком соленой, а орехи – свежими и хорошо поджаренными. Типичная ошибка – резать свеклу слишком мелко или переборщить с уксусом, из-за чего салат теряет баланс и нежность вкуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "iren.lazun".

Как приготовить салат со свеклой и фетой

Ингредиенты:

свекла вареная – 500 г;

фета – 150 г;

лук репчатый – 1 шт.;

орехи поджаренные – 50 г;

зелень (укроп, петрушка) – по вкусу;

Для заправки:

горчица в зернах – 1 ст. л.;

уксус яблочный или обычный – 1 ст. л.;

масло растительное – 2 ст. л.;

мед – 1 ч. л.;

Способ приготовления:

Нарезать свеклу средним кубиком. Нарезать лук тонкими полукольцами. Поломать фету руками или нарезать кубиками. Крупно порезать орехи. Соединить все ингредиенты в миске и добавить зелень. Смешайте все компоненты заправки в отдельном сосуде. Полить салат заправкой, аккуратно перемешать и дать настояться 5 минут.

Как и с чем подавать

Этот салат лучше подавать охлажденным, в глубокой прозрачной миске или порционно в креманках. Хорошо сочетается с подсушенным багетом, гренками или как легкий гарнир к запеченному мясу или рыбе. Для праздничной подачи можно добавить несколько орехов сверху и украсить миксом зелени или зернами граната.

В результате получается универсальный салат, который подходит и для будней, и для праздничного стола, а главный секрет его успеха – в правильно сбалансированной заправке.