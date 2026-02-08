Без замеса теста и лишней возни: ленивые хачапури, которые получаются всегда (видео)

Хачапури — традиционное грузинское блюдо из теста и сыра, которое имеет десятки региональных вариаций: от аджарских с яйцом до мегрельских с двойной порцией сыра.

Отдельное место занимают хачапури "Пеновани" — слоеные, хрустящие снаружи и тягучие внутри, которые считаются быстрой уличной классикой Тбилиси. Но сегодня мы предлагаем еще более простой вариант — ленивые хачапури из лаваша, которые не нуждаются в замешивании теста и готовятся в считанные минуты. Для лучшего результата следует выбирать качественный сыр без лишней влаги, не пересаливать начинку и не перепекать, чтобы лаваш не стал сухим. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "an.cookbook".

Как приготовить ленивый хачапури

Ингредиенты:

лаваш – 3 шт.;

творог – 185 г;

яйцо – 1 шт.;

брынза – 40 г;

сулугуни – 100 г;

зелень – по вкусу;

соль – по вкусу;

мука – 1 ст. л.;

Способ приготовления:

Лаваш разрезать пополам. Смешать творог, яйцо, брынзу, 50 г сулугуни, зелень, соль и муку до однородной массы. Выложить сырную начинку на половину лаваша и завернуть в треугольник. Выложить все треугольники в форму для запекания и посыпать остальными натертыми сулугуни. Запекать в разогретой духовке до 180 °C 15 минут до румяной корочки.

Как и с чем подавать

Ленивые хачапури лучше подавать горячими, сразу из духовки, чтобы сыр оставался тягучим. Хорошо сочетаются со свежими овощами, зеленым салатом или легким соусом йогурта с чесноком и зеленью. Для более сытного варианта можно подать с томатным соусом или аджикой. В качестве напитка подойдёт черный чай, айран или легкое белое вино.