Без замеса теста и лишней возни: ленивые хачапури, которые получаются всегда (видео)
-
-
Хачапури — традиционное грузинское блюдо из теста и сыра, которое имеет десятки региональных вариаций: от аджарских с яйцом до мегрельских с двойной порцией сыра.
Отдельное место занимают хачапури "Пеновани" — слоеные, хрустящие снаружи и тягучие внутри, которые считаются быстрой уличной классикой Тбилиси. Но сегодня мы предлагаем еще более простой вариант — ленивые хачапури из лаваша, которые не нуждаются в замешивании теста и готовятся в считанные минуты. Для лучшего результата следует выбирать качественный сыр без лишней влаги, не пересаливать начинку и не перепекать, чтобы лаваш не стал сухим. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "an.cookbook".
Как приготовить ленивый хачапури
Ингредиенты:
- лаваш – 3 шт.;
- творог – 185 г;
- яйцо – 1 шт.;
- брынза – 40 г;
- сулугуни – 100 г;
- зелень – по вкусу;
- соль – по вкусу;
- мука – 1 ст. л.;
Способ приготовления:
- Лаваш разрезать пополам.
- Смешать творог, яйцо, брынзу, 50 г сулугуни, зелень, соль и муку до однородной массы.
- Выложить сырную начинку на половину лаваша и завернуть в треугольник.
- Выложить все треугольники в форму для запекания и посыпать остальными натертыми сулугуни.
- Запекать в разогретой духовке до 180 °C 15 минут до румяной корочки.
Как и с чем подавать
Ленивые хачапури лучше подавать горячими, сразу из духовки, чтобы сыр оставался тягучим. Хорошо сочетаются со свежими овощами, зеленым салатом или легким соусом йогурта с чесноком и зеленью. Для более сытного варианта можно подать с томатным соусом или аджикой. В качестве напитка подойдёт черный чай, айран или легкое белое вино.