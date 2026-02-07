Без муки, манки или крахмала: как приготовить мега нежную творожную запеканку (видео)

Чрезвычайно нежный десерт

Из творога можно приготовить множество блюд – от классических сырников и тыквенной запеканки до десертов с фруктами и орехами. Но сегодня мы предлагаем невероятно нежную творожную запеканку без муки, манки или крахмала, где вся текстура держится только на самом твороге и яйце. Для лучшего результата следует выбирать свежий творог с приятной кремовой структурой, без крупинок и чрезмерной влажности. Изюм придают сладость и сочность, а сметана делает запеканку чрезвычайно нежной, ничуть не сухой. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "iren.lazun".

Как приготовить нежную творожную запеканку

Ингредиенты:

творог — 600 г;

яйцо – 1 шт.;

сметана — 3 ст. л.;

ванильный сахар – 1 ст. л.;

сахар — 3-4 ст. л.;

изюм — 70–100 г;

Способ приготовления:

Подготовить изюм: залить горячей водой на 5–7 минут и обсушить. В глубокой миске смешать творог, яйцо, сметану, ванильный сахар и сахар. Перебить массу погружным блендером до кремовой однородной консистенции. Добавить изюм и аккуратно перемешать ложкой. Переложить творожную массу в форму, смазанную маслом или выстланную пергаментом. Выпекать при 170–175°C 40–50 минут до легкого золотистого верха. Дать запеканке немного остыть, чтобы она стала плотнее и легко резалась.

Как и с чем подавать

Запеканку лучше подавать теплой или слегка остывшей, нарезав порционными кусочками. Она хорошо сочетается с ягодами, фруктовым соусом, медом или джемом, а также чашкой горячего чая или кофе. Для более эффектной подачи сверху можно слегка присыпать сахарной пудрой или украсить свежими ягодами. Такой десерт идеально подходит для завтрака, полдника или легкого послеобеденного угощения.