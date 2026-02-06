Такие бублики вы еще точно не готовили: роскошная закуска с крабовыми палочками, которая затмит все салаты (видео)
Читати українською
Готовится элементарно, а выглядит так, будто над закуской "колдовали" несколько часов
Фаршированные бублики — блюдо, которое знакомо многим еще с детства. Когда-то их готовили на праздники и семейные посиделки. Раньше мы уже делились рецептом бубликов с фаршем в духовке, а теперь предлагаем не менее вкусную альтернативу — с крабовыми палочками и сыром.
Готовятся такие бублики очень быстро. Достаточно только смешать начинку, нафаршировать сушку и все запечь. Рецептом с нами поделилась кулинарная блогерша Алена Карпюк.
Как приготовить фаршированные бублики
Ингредиенты:
- Бублики (сушки)
- 250 мл теплого молока
- 150 г крабовых палочек
- 100 г твердого сыра
- 2–3 ст. л. майонеза
- Соль, перец, специи по вкусу
- Икра для подачи
Способ приготовления:
- Бублики залейте теплым молоком и оставьте на 10 минут, чтобы они стали мягкими, но держали форму.
- Крабовые палочки натрите на терке или мелко порежьте.
- Добавьте к палочкам натертый сыр, майонез, специи и измельченный чеснок. Тщательно перемешайте.
- Выложите начинку внутрь каждого размягченного бублика.
- Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом. Запекайте при 180°C в течение 15–20 минут до появления румяной корочки.
Как и с чем подавать
Эта закуска вкуснее всего в теплом или чуть охлажденном виде. Для роскошного вида выложите сверху на каждый бублик красную икру. Подавайте бублики на большой плоской тарелке, украшенной листьями салата или веточками укропа.