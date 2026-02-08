Укр

Готовятся просто — вкус как в ресторане: рецепт ленивых вареников с грибным соусом (видео)

Мария Швец
Ленивые вареники с грибным соусом
Ленивые вареники с грибным соусом. Фото Сгенерировано ИИ

Вкусное и сытное блюдо

Вареники — одно из самых любимых украинских блюд, которое готовят с разными начинками: картофелем, капустой, вишнями или творогом. Традиционные вареники требуют замешивания теста, раскатки и лепки, но сегодня мы предлагаем упрощенный вариант – ленивые вареники с сыром и грибным соусом. Для лучшего вкуса выбирайте свежие шампиньоны без пятен, творог с минимальной влажностью, а зелень – ароматную и свеже нарезанную. Мелкие нюансы как правильная консистенция теста и нежное обжаривание грибов позволяют получить мягкие вареники с насыщенным вкусом соуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "fedorenko_pp".

Как приготовить ленивые вареники с грибным соусом

Ингредиенты:

  • творог – 300 г;
  • яйцо — 1 шт;
  • соль – 0,5 ч. л.;
  • сыр твердый – 50 г;
  • зелень – по вкусу;
  • мука — 40 г;
  • шампиньоны — 300 г;
  • сметана — 100 г;

Способ приготовления:

  1. Нарезать грибы и обжарить на сухой сковороде до легкого зарумянивания.
  2. Добавить сметану к грибам и прогреть до однородности, снять с огня.
  3. Натереть сыр, смешать с творогом, яйцом, солью, зеленью и мукой до однородной массы.
  4. Формировать вареники ложкой или руками и варить в подсоленной воде, пока они не всплывут.
  5. Вытащить вареники, полить грибным соусом и подавать горячими.

Как и с чем подавать

Ленивые вареники прекрасно смакуют горячими, сразу после варки. Их можно подавать со сметаной или зеленью, украсив мелко нарезанным укропом. Также вареники хорошо сочетаются с легкими салатами или тушеными овощами, что делает блюдо сытным и сбалансированным. Благодаря грибному соусу они становятся отличной альтернативой классическим вареникам, при этом готовятся гораздо быстрее.

