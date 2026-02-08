Готовятся просто — вкус как в ресторане: рецепт ленивых вареников с грибным соусом (видео)

Вкусное и сытное блюдо

Вареники — одно из самых любимых украинских блюд, которое готовят с разными начинками: картофелем, капустой, вишнями или творогом. Традиционные вареники требуют замешивания теста, раскатки и лепки, но сегодня мы предлагаем упрощенный вариант – ленивые вареники с сыром и грибным соусом. Для лучшего вкуса выбирайте свежие шампиньоны без пятен, творог с минимальной влажностью, а зелень – ароматную и свеже нарезанную. Мелкие нюансы как правильная консистенция теста и нежное обжаривание грибов позволяют получить мягкие вареники с насыщенным вкусом соуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "fedorenko_pp".

Как приготовить ленивые вареники с грибным соусом

Ингредиенты:

творог – 300 г;

яйцо — 1 шт;

соль – 0,5 ч. л.;

сыр твердый – 50 г;

зелень – по вкусу;

мука — 40 г;

шампиньоны — 300 г;

сметана — 100 г;

Способ приготовления:

Нарезать грибы и обжарить на сухой сковороде до легкого зарумянивания. Добавить сметану к грибам и прогреть до однородности, снять с огня. Натереть сыр, смешать с творогом, яйцом, солью, зеленью и мукой до однородной массы. Формировать вареники ложкой или руками и варить в подсоленной воде, пока они не всплывут. Вытащить вареники, полить грибным соусом и подавать горячими.

Как и с чем подавать

Ленивые вареники прекрасно смакуют горячими, сразу после варки. Их можно подавать со сметаной или зеленью, украсив мелко нарезанным укропом. Также вареники хорошо сочетаются с легкими салатами или тушеными овощами, что делает блюдо сытным и сбалансированным. Благодаря грибному соусу они становятся отличной альтернативой классическим вареникам, при этом готовятся гораздо быстрее.